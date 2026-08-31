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AI cồng kềnh, Microsoft đổi tên lại càng tệ hại

Microsoft muốn bạn tìm kiếm cụm từ “AI at Work Roadmap”, vì đây là nơi “tập trung các đổi mới về AI” trên các sản phẩm như Word, Excel, PowerPoint hoặc Outlook.

Tuệ Minh
AI cồng kềnh, Microsoft đổi tên lại càng tệ hại

Đợt đổi tên mới nhất liên quan đến trí tuệ nhân tạo của Microsoft đã vượt qua lịch sử những lần đổi tên tệ hại trước đây của hãng, khi đổi tên Microsoft 365 Roadmap thành 'AI at Work' (AI tại nơi làm việc).

Nếu bạn sử dụng Microsoft 365 và muốn biết những tính năng sắp ra mắt, bạn sẽ tìm kiếm gì trên Google hoặc Bing? Có lẽ là “Microsoft 365 Roadmap”, đúng không? Sai rồi.

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Mớ ứng dụng này AI cồng kềnh này được Microsoft đổi tên thành "AI at Work Roadmap"

Giờ đây, Microsoft muốn bạn tìm kiếm cụm từ “AI at Work Roadmap”, vì đây là nơi “tập trung các đổi mới về AI” trên các sản phẩm như Word, Excel, PowerPoint hay Outlook.

Những người thường xuyên sử dụng các sản phẩm Microsoft 365 trong công việc và cũng thường truy cập Microsoft 365 Roadmap để chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới. Tuy nhiên, khi tôi mở trang web này hôm nay giao diện đã có chút thay đổi.

Tất cả các đề cập đến Microsoft 365 Roadmap đều đã được thay thế bằng “AI at Work Roadmap”, bao gồm cả tiêu đề trang web, các tiêu đề lớn và nhỏ.

Thậm chí, các hội thảo trực tuyến về Microsoft 365 Roadmap cũng được đổi tên thành AI at Work Roadmap. Nhiều người còn nghĩ đây là một lỗi vì điều này hoàn toàn không hợp lý.

Tên gọi Microsoft 365 Roadmap giúp người dùng dễ dàng nhận biết đây là nơi cập nhật thông tin về tất cả sản phẩm trong hệ sinh thái Microsoft 365. Nhưng khi đọc “AI at Work”, cảm giác như bị tách rời, và điều này cũng khá vô lý ngay cả theo định nghĩa của chính Microsoft.

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Có khi, đây là "Siêu ứng dụng AI" mà Microsoft nhắc đến.

Theo công ty, Microsoft 365 chỉ cung cấp các tính năng AI khi bạn trả phí cho giấy phép AI, còn nếu chỉ có gói cơ bản thì sẽ không có các đổi mới về AI.

Hóa ra đây không phải là lỗi, mà là một thay đổi có chủ đích đã được công bố một cách lặng lẽ vào đầu ngày hôm nay.

Trong một bài đăng trên cổng thông tin quản trị Microsoft 365 (rất may là tên này chưa bị đổi), công ty cho biết “Microsoft 365 Roadmap sẽ trở thành AI at Work Roadmap”, nhằm “tập trung theo dõi các đổi mới dựa trên AI mà không thay đổi quyền truy cập hay quy trình làm việc”.

Microsoft cho rằng việc đổi tên Microsoft 365 Roadmap thành AI at Work Roadmap là cần thiết để cung cấp một điểm đến duy nhất cho tất cả “các đổi mới sắp tới” trên các sản phẩm của mình.

“AI at Work Roadmap cung cấp một điểm đến duy nhất để khám phá các đổi mới sắp ra mắt trên Microsoft 365, Copilot, các agent và các trải nghiệm dựa trên AI liên quan,” công ty cho biết trong một bài đăng chỉ hiển thị với người dùng có đăng ký.

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Chỉ những người dùng có trả phí mới có thể truy cập và thấy thông báo này.

Việc đổi tên này đã được áp dụng ngay lập tức, không triển khai dần như các tính năng mới của Windows 11. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có các cập nhật ngoài phạm vi Microsoft 365.

Điều này sẽ diễn ra vào tháng 9/2026, khi Microsoft bắt đầu đưa tất cả các cập nhật liên quan đến AI vào lộ trình từng được gọi là Microsoft 365 Roadmap.

Theo Microsoft, mọi thứ liên quan chặt chẽ đến AI giờ đây sẽ được theo dõi trên AI at Work Roadmap (trước đây là Microsoft 365 Roadmap).

“Bắt đầu từ tháng 9/2026, thông tin lộ trình cho Dynamics 365, Power Platform và Dataverse cũng sẽ được công bố trên AI at Work Roadmap, giúp việc theo dõi đổi mới trên các ứng dụng doanh nghiệp, năng suất và danh mục AI của Microsoft trở nên dễ dàng hơn,” công ty cho biết.

Microsoft từ nhiều năm nay liên tục hô hào “các đổi mới về AI”, chính họ thúc đẩy cuộc chạy đua với Google và góp phần tạo ra khủng hoảng chip nhớ hiện tại.

Nhưng đây thực sự là một vấn đề lớn đối với các quản trị viên CNTT lâu năm, những người vốn đã gặp khó khăn trong việc theo kịp các thay đổi. Giờ đây, họ sẽ phải tìm kiếm “AI at Work Roadmap” thay vì Microsoft 365 Roadmap, và bảng điều khiển cũng sẽ bị lấp đầy bởi các sản phẩm AI không cần thiết.

Đến tháng 9/2026, Microsoft 365 Roadmap (nay gọi là “AI at Work”) sẽ không còn chỉ tập trung vào Teams, Outlook hay các sản phẩm Office khác, mà sẽ bao gồm mọi thứ, từ Copilot, các agent, giải pháp dựa trên AI cho đến tiến độ phát triển trên bảng điều khiển “lộ trình” mới này.

Microsoft rót 80 tỷ đô vào AI trong năm 2025. | VTV Index
Windowslatest/PC World
#Microsoft 365 #AI at Work Roadmap #Công nghệ Microsoft #Trí tuệ nhân tạo #Quản trị CNTT

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