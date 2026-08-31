Galaxy S25 FE bất ngờ thành lựa chọn đáng tiền năm 2026

Trong lúc giá smartphone cao cấp ngày càng tăng, không phải người dùng nào cũng sẵn sàng chi hơn 20 triệu đồng cho một chiếc điện thoại mới. Đây cũng là khoảng trống để những mẫu máy như Samsung Galaxy S25 FE tạo được sức hút, khi mang nhiều đặc điểm của dòng flagship xuống mức giá dễ tiếp cận hơn. Với mức giá quanh 13 triệu đồng, Galaxy S25 FE hướng tới nhóm khách hàng muốn một thiết bị toàn diện, nhưng không muốn trả thêm hàng chục triệu đồng chỉ để sở hữu những nâng cấp mới nhất.

Nếu đặt Galaxy S25 FE cạnh Galaxy S26, sự khác biệt về định vị trở nên khá rõ. Galaxy S26 hướng đến người dùng muốn trải nghiệm những công nghệ mới nhất và chấp nhận mức giá khoảng 21-25 triệu đồng. Trong khi đó, Galaxy S25 FE tập trung vào những yếu tố có tác động trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày. Màn hình Dynamic AMOLED 2X 120 Hz, thiết kế khung kim loại, hệ thống camera ba ống kính và loạt tính năng Galaxy AI vẫn xuất hiện trên thiết bị. Vì vậy, thay vì chạy theo cấu hình cao nhất, mẫu máy này lựa chọn cách cân bằng giữa hiệu năng, tính năng và chi phí.

Galaxy S25 FE hướng đến nhóm người dùng muốn trải nghiệm nhiều tính năng cao cấp nhưng không muốn chi quá nhiều cho smartphone.

Một trong những điểm giúp Galaxy S25 FE dễ tiếp cận hơn là thiết kế không tạo cảm giác đây là một phiên bản giá rẻ. Máy có thân hình mỏng 7,4 mm và trọng lượng khoảng 190 gram, kết hợp khung Armor Aluminum cùng kính Gorilla Glass Victus+. Chuẩn IP68 cũng được duy trì, giúp thiết bị có khả năng chống bụi và nước trong những điều kiện sử dụng thông thường. Đây là những yếu tố có ý nghĩa thực tế với người dùng thường xuyên di chuyển, đặc biệt trong môi trường thời tiết thất thường. Mặt trước là màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét thích ứng 120 Hz. Độ sáng tối đa 1.900 nit cùng Vision Booster giúp nội dung hiển thị rõ hơn khi sử dụng ngoài trời.

Bên trong Galaxy S25 FE là chip Exynos 2400 tiến trình 4 nm kết hợp 8 GB RAM. Cấu hình này được định hướng cho nhiều nhóm tác vụ, từ làm việc, học tập, chỉnh sửa ảnh, video đến chơi game. Với những tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile hay Genshin Impact, người dùng có thể điều chỉnh thiết lập đồ họa phù hợp để đạt trải nghiệm ổn định. Máy cũng sở hữu hệ thống camera ba ống kính gồm camera chính 50 MP hỗ trợ OIS và Nightography, camera góc siêu rộng 12 MP cùng camera tele 8 MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Camera trước 12 MP phục vụ chụp selfie và gọi video. Cách bố trí này giúp S25 FE đáp ứng khá rộng nhu cầu chụp ảnh thường ngày thay vì chỉ tập trung vào một tiêu cự.

Cụm camera trên Galaxy S25 FE gồm camera chính 50 MP, góc siêu rộng 12 MP và tele 8 MP, hướng đến khả năng chụp đa dạng.

Phần mềm là một trong những yếu tố khiến Galaxy S25 FE trở nên đáng chú ý trong phân khúc. Samsung trang bị cho máy nhiều công cụ Galaxy AI như Circle to Search, Generative Edit, Audio Eraser, trợ lý ghi âm và khả năng tóm tắt nội dung. Những tính năng này giúp AI không chỉ nằm ở các tác vụ trình diễn mà được đưa trực tiếp vào quá trình tìm kiếm, chỉnh sửa hình ảnh, xử lý âm thanh và ghi chú. Bên cạnh đó, viên pin 4.900 mAh kết hợp sạc nhanh 45 W hướng đến nhu cầu sử dụng trong cả ngày. Chính sách hỗ trợ phần mềm lên tới 7 năm cũng là một điểm đáng cân nhắc, bởi người mua có thể tiếp tục sử dụng thiết bị trong thời gian dài mà không phải quá lo lắng về khả năng cập nhật hệ điều hành và bảo mật.

Nhìn tổng thể, Galaxy S25 FE không phải chiếc smartphone được tạo ra để đánh bại mọi flagship về thông số. Giá trị của mẫu máy nằm ở cách Samsung lựa chọn những yếu tố quan trọng nhất để giữ lại trong một thiết bị có giá thấp hơn đáng kể. Người dùng vẫn có màn hình chất lượng cao, hiệu năng mạnh, camera đa dụng, Galaxy AI, khả năng chống nước và thời gian hỗ trợ phần mềm dài. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ trước mỗi khoản chi lớn, một chiếc điện thoại có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu cao cấp với mức giá khoảng 13 triệu đồng rõ ràng có lý do để được chú ý.