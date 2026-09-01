Bí mật đáng sợ về nỗi ám ảnh của Võ Tắc Thiên với mèo

Suốt hơn 40 năm, Võ Tắc Thiên luôn sống trong sợ hãi bởi 'lời nguyền' của Tiêu Thục Phi trước khi chết.

Nhắc đến Võ Tắc Thiên có lẽ không ai là không biết, bởi bà là Nữ hoàng duy nhất của Trung Hoa phong kiến với tài sắc khó ai sánh bằng.

Bên cạnh đó, bà còn nổi tiếng bởi những giai thoại xung quanh mình về sự tàn ác và cay độc mà không một mỹ nhân Trung Hoa nào có thể vượt qua được.

Ngoài những giai thoại về sự độc ác của Võ Tắc Thiên khi còn là thiếu nữ 14 tuổi cho đến khi lên ngôi nữ hoàng, người ta còn thường xuyên truyền tai nhau câu chuyện về nỗi ám ảnh của bà về những con mèo.

Xinh đẹp nhưng Võ Tắc Thiên nổi tiếng ác độc.

Theo đó, khi mới 14 tuổi, Võ Tắc Thiên đã bị đưa vào cung để hầu hạ hoàng đế và được phong làm Võ tài nhân. Dù còn rất nhỏ nhưng Võ tài nhân đã để lại ấn tượng mạnh với Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì sự tàn nhẫn của mình.

Một lần, Lý Thế Dân được người dâng cho một con ngựa hoang cực kỳ hung dữ, cả triều đình không ai có thể cưỡi được.

Nghe xong, Võ tài nhân ngồi kế bên đã đưa ra ý kiến: "Chỉ cần cấp thần thiếp ba thứ, thần thiếp có thể dạy dỗ được nó. Trước hết dùng roi sắt quất lên lưng. Nếu không nghe lời thì dùng búa sắt đập nó. Nếu búa sắt cũng vô dụng thì dùng kiếm ngắn đâm vào họng nó".

Vốn thuộc kiểu người tàn nhẫn khi sát hại anh em ruột, giam lỏng cha đẻ nhưng Lý Thế Dân cũng rùng mình vì sự độc ác của Võ tài nhân. Trước bá quan văn võ, ông thừa nhận: “Võ tài nhân khiến ta thấy sợ hãi".

Phải chăng, vì lý do này nên dù xinh đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, Võ Tắc Thiên vẫn không thể trở thành số 1 trong lòng vị hoàng đế trẻ? Điều này càng khiến bà nổi điên, tức giận và làm nên những điều độc ác hơn.

Nói đến sự độc ác, tàn nhẫn đến “lạnh người”, hậu thế không thể quên việc bà ra tay sát hại 2 trong 5 người con của mình.

Theo đó, bà thủ tiêu Công chúa An Định Tư để vu oan cho Vương Hoàng hậu và đầu độc con trai cả là Thái tử Lý Hoằng vì can ngăn bà can dự vào chuyện triều chính.

Không những thế, Võ Tắc Thiên còn được cho là có liên quan gián tiếp đến cái chết của chồng là Đường Cao Tông khi dâng cho ông uống những viên tiên đan được pha độc dược để mình có thể nắm quyền quản lý triều đình.

Nổi danh độc ác và gan dạ như thế nhưng ngay khi lên ngôi nữ hoàng, Võ Tắc Thiên đã khiến nhiều người bất ngờ khi ra lệnh cấm cả hoàng cung Đại Đường không ai được nuôi mèo.

Bất kể ai, dù là phi tần hay cung nữ, nếu bị phát hiện sẽ chặt tay. Lệnh cấm lạ lùng của Võ Tắc Thiên đã lan truyền đến tận dân gian và khiến người ta phải đặt ra nghi vấn, tại sao vị nữ hoàng độc ác không biết sợ trời, sợ đất này lại ghét và sợ mèo đến thế?

Nói về điều này, một số sử sách có ghi lại rằng, việc Võ Tắc Thiên sợ mèo vì nó có liên quan đến "lời nguyền" của tình địch Tiêu Thục Phi.

Khi ấy Võ Tắc Thiên đã khiến Đường Cao Tông điên đảo vì mình và giành được quyền quản lý hậu cung, bà cho người đày Vương Hoàng hậu lẫn Tiêu Thục phi đến lãnh cung.

Không những giam cầm tình địch cũ, Võ Tắc Thiên còn sai người ngày ngày đánh đập hành hạ họ khiến Tiêu Thục phi giận dữ vô cùng.

Tương truyền trước khi chết, Tiêu Thục phi đã nguyền rủa sau khi qua đời sẽ hóa thành mèo mà quay trở về cung, rống riết kêu gào, ám ảnh tâm trí của Võ Hoàng hậu, ngày đêm bà sẽ không một phút giây nào yên ổn, tội ác của bà sẽ bị trả giá bằng những âm thanh ghê rợn của loài mèo.

Thế là từ đó, do quá lo sợ, Võ Hoàng hậu đã ra lệnh cấm tất cả cung nhân, nô tì, thái giám trong cung nuôi mèo và cho người lùng giết hết tất cả mèo hoang trong cung.

Không chỉ vậy, những khi không may nhìn thấy một vài con mèo còn sót lại trong cung, bà liền hoảng sợ la hét thất thanh khiến không ít người tỏ ra bất ngờ.

Bởi trước giờ Nữ chủ Võ hậu chưa biết sợ thứ gì, lại nham hiểm độc ác, giết người không ghê tay để tranh quyền đoạt vị mà nay lại đi sợ hãi trước một sinh vật bé nhỏ bốn chân.

Từ đó, tin đồn Võ Hoàng hậu sợ mèo lan rộng ra khắp thiên hạ Trung Hoa đời Đường, thậm chí là còn được lưu truyền đến tận ngày nay.