Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí mật đáng sợ về nỗi ám ảnh của Võ Tắc Thiên với mèo

Suốt hơn 40 năm, Võ Tắc Thiên luôn sống trong sợ hãi bởi 'lời nguyền' của Tiêu Thục Phi trước khi chết. 

Theo Lam Anh/ Người Đưa Tin

Nhắc đến Võ Tắc Thiên có lẽ không ai là không biết, bởi bà là Nữ hoàng duy nhất của Trung Hoa phong kiến với tài sắc khó ai sánh bằng.

Bên cạnh đó, bà còn nổi tiếng bởi những giai thoại xung quanh mình về sự tàn ác và cay độc mà không một mỹ nhân Trung Hoa nào có thể vượt qua được.

Ngoài những giai thoại về sự độc ác của Võ Tắc Thiên khi còn là thiếu nữ 14 tuổi cho đến khi lên ngôi nữ hoàng, người ta còn thường xuyên truyền tai nhau câu chuyện về nỗi ám ảnh của bà về những con mèo.

Xinh đẹp nhưng Võ Tắc Thiên nổi tiếng ác độc.
Xinh đẹp nhưng Võ Tắc Thiên nổi tiếng ác độc.

Theo đó, khi mới 14 tuổi, Võ Tắc Thiên đã bị đưa vào cung để hầu hạ hoàng đế và được phong làm Võ tài nhân. Dù còn rất nhỏ nhưng Võ tài nhân đã để lại ấn tượng mạnh với Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì sự tàn nhẫn của mình.

Một lần, Lý Thế Dân được người dâng cho một con ngựa hoang cực kỳ hung dữ, cả triều đình không ai có thể cưỡi được.

Nghe xong, Võ tài nhân ngồi kế bên đã đưa ra ý kiến: "Chỉ cần cấp thần thiếp ba thứ, thần thiếp có thể dạy dỗ được nó. Trước hết dùng roi sắt quất lên lưng. Nếu không nghe lời thì dùng búa sắt đập nó. Nếu búa sắt cũng vô dụng thì dùng kiếm ngắn đâm vào họng nó".

Vốn thuộc kiểu người tàn nhẫn khi sát hại anh em ruột, giam lỏng cha đẻ nhưng Lý Thế Dân cũng rùng mình vì sự độc ác của Võ tài nhân. Trước bá quan văn võ, ông thừa nhận: “Võ tài nhân khiến ta thấy sợ hãi".

Phải chăng, vì lý do này nên dù xinh đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, Võ Tắc Thiên vẫn không thể trở thành số 1 trong lòng vị hoàng đế trẻ? Điều này càng khiến bà nổi điên, tức giận và làm nên những điều độc ác hơn.

Nói đến sự độc ác, tàn nhẫn đến “lạnh người”, hậu thế không thể quên việc bà ra tay sát hại 2 trong 5 người con của mình.

Theo đó, bà thủ tiêu Công chúa An Định Tư để vu oan cho Vương Hoàng hậu và đầu độc con trai cả là Thái tử Lý Hoằng vì can ngăn bà can dự vào chuyện triều chính.

Không những thế, Võ Tắc Thiên còn được cho là có liên quan gián tiếp đến cái chết của chồng là Đường Cao Tông khi dâng cho ông uống những viên tiên đan được pha độc dược để mình có thể nắm quyền quản lý triều đình.

Nổi danh độc ác và gan dạ như thế nhưng ngay khi lên ngôi nữ hoàng, Võ Tắc Thiên đã khiến nhiều người bất ngờ khi ra lệnh cấm cả hoàng cung Đại Đường không ai được nuôi mèo.

Bất kể ai, dù là phi tần hay cung nữ, nếu bị phát hiện sẽ chặt tay. Lệnh cấm lạ lùng của Võ Tắc Thiên đã lan truyền đến tận dân gian và khiến người ta phải đặt ra nghi vấn, tại sao vị nữ hoàng độc ác không biết sợ trời, sợ đất này lại ghét và sợ mèo đến thế?

Nói về điều này, một số sử sách có ghi lại rằng, việc Võ Tắc Thiên sợ mèo vì nó có liên quan đến "lời nguyền" của tình địch Tiêu Thục Phi.

Khi ấy Võ Tắc Thiên đã khiến Đường Cao Tông điên đảo vì mình và giành được quyền quản lý hậu cung, bà cho người đày Vương Hoàng hậu lẫn Tiêu Thục phi đến lãnh cung.

Không những giam cầm tình địch cũ, Võ Tắc Thiên còn sai người ngày ngày đánh đập hành hạ họ khiến Tiêu Thục phi giận dữ vô cùng.

Tương truyền trước khi chết, Tiêu Thục phi đã nguyền rủa sau khi qua đời sẽ hóa thành mèo mà quay trở về cung, rống riết kêu gào, ám ảnh tâm trí của Võ Hoàng hậu, ngày đêm bà sẽ không một phút giây nào yên ổn, tội ác của bà sẽ bị trả giá bằng những âm thanh ghê rợn của loài mèo.

Thế là từ đó, do quá lo sợ, Võ Hoàng hậu đã ra lệnh cấm tất cả cung nhân, nô tì, thái giám trong cung nuôi mèo và cho người lùng giết hết tất cả mèo hoang trong cung.

Không chỉ vậy, những khi không may nhìn thấy một vài con mèo còn sót lại trong cung, bà liền hoảng sợ la hét thất thanh khiến không ít người tỏ ra bất ngờ.

Bởi trước giờ Nữ chủ Võ hậu chưa biết sợ thứ gì, lại nham hiểm độc ác, giết người không ghê tay để tranh quyền đoạt vị mà nay lại đi sợ hãi trước một sinh vật bé nhỏ bốn chân.

Từ đó, tin đồn Võ Hoàng hậu sợ mèo lan rộng ra khắp thiên hạ Trung Hoa đời Đường, thậm chí là còn được lưu truyền đến tận ngày nay.

danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/su-that-rung-ron-nao-khien-vo-tac-thien-bi-am-anh-ca-doi-khong-dam-ngu-mot-minh-d1455119.html
#Võ Tắc Thiên #Đường Cao Tông #Lý Thế Dân #Mỹ nhân Trung Hoa #Đường Thái Tông #Võ tài nhân

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí mật động trời cách Võ Tắc Thiên loại bỏ tình địch đoạt vị

Theo sử sách, Võ Tắc Thiên đã tự tay giết con gái rồi đổ tội cho hoàng hậu Vương Thị. Sau khi lật đổ tình địch, Võ Tắc Thiên được phong làm hoàng hậu. 

avo-3-1.png
Võ Tắc Thiên được nhiều người biết đến là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Trước đó, bà lần lượt là phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân và Đường Cao Tông Lý Trị.
avo-10-1.jpg
Trong suốt 11 năm làm phi tần của Đường Thái Tông, Võ Tắc Thiên không có mụn con nào. Tuy nhiên, khi hầu hạ Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên sinh tới 6 người con.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hoàng đế xuất thân gia tộc sáu đời liên tiếp giữ ngai

Sử sách hé mở bí mật về một Hoàng đế có nguồn gốc từ gia tộc sáu đời trị vì, tạo nên chuỗi quyền lực liên tục và đầy bí ẩn của triều Đường.

Lý Hiển - Vị hoàng đế “đặc biệt” thời nhà Đường

Đường Trung Tông Lý Hiển, là vị Hoàng đế thứ 4 và thứ 6 của triều nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, từng 2 lần không liên tục giữ ngôi vị Hoàng đế nhà Đường, lần đầu từ 3 tháng 1 năm 684 đến 26 tháng 2 năm 684, và lần thứ 2 từ ngày 23 tháng 2 năm 705 đến 3 tháng 7 năm 710.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Từ Hi Thái hậu có phải là bản sao của Võ Tắc Thiên? Ai quyền lực hơn?

Dù có điểm tương đồng về con đường thăng tiến, Từ Hi Thái hậu và Võ Tắc Thiên thể hiện cách thức nắm giữ quyền lực riêng qua các thời kỳ lịch sử Trung Quốc.

Từ Hi Thái hậu có phải là bản sao của Võ Tắc Thiên?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

5 công dụng bất ngờ của thì là

5 công dụng bất ngờ của thì là

Thì là không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc giúp món ăn dậy mùi thơm mà còn chứa nhiều dưỡng chất và hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ giảm cholesterol.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

5 công dụng bất ngờ của thì là

5 công dụng bất ngờ của thì là

Thì là không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc giúp món ăn dậy mùi thơm mà còn chứa nhiều dưỡng chất và hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ giảm cholesterol.