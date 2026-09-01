Tesla chuẩn bị ra mắt công chúng dòng xe tự hành Cybercab. Quá trình triển khai dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong tháng 8 này tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ).

Video: Xem xe tự lái của Tesla lăn bánh.

Tesla dự kiến bắt đầu triển khai dịch vụ thông qua cung cấp các chuyến đi thử nghiệm cho nhân viên trên đường phố công cộng, sau đó vài ngày sẽ chính thức đưa Cybercab vào dịch vụ gọi xe tự hành (robotaxi) của hãng tại Austin. Mục tiêu nội bộ được đặt ra là vào cuối tháng 8, dù mốc thời gian này có thể xê dịch.

Hiện tại, tài khoản mạng xã hội phụ trách mảng Robotaxi của Tesla đang chạy chương trình khuyến mãi kéo dài đến ngày 23/8 để bốc thăm vé tham dự sự kiện ra mắt.

Tesla chuẩn bị ra mắt dịch vụ taxi không người lái Cybercab tại Mỹ.

Để dọn đường cho đợt ra mắt, Tesla đã tiến hành thử nghiệm phiên bản thương mại trên đường phố từ tháng 6, cung cấp các chuyến đi thử nghiệm nội bộ cho nhân viên từ tháng 7 và vừa hoàn tất khóa đào tạo xử lý tình huống khẩn cấp với lực lượng cứu hộ địa phương tại Austin vào trung tuần tháng 8.

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 10/2024 với mức giá mục tiêu dưới 30.000 USD, Cybercab là mẫu xe hai chỗ ngồi được thiết kế chuyên biệt cho mục đích tự lái hoàn toàn, không trang bị vô lăng hay bàn đạp phanh.

Do không có phương thức để con người can thiệp trực tiếp, xe phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống tự lái và đội ngũ giám sát từ xa. Nhưng hiện mẫu xe này chỉ có thể hoạt động bên trong các khu vực địa lý đã được phần mềm của Tesla khoanh vùng và xác thực. Nếu di chuyển ra ngoài các khu vực này, phương tiện sẽ hoàn toàn mất khả năng hoạt động.