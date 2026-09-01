Khủng hoảng bộ nhớ đang đe dọa các ứng dụng Android

Google thiết lập giới hạn mới về mức sử dụng bộ nhớ cho các ứng dụng Android, trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu AI gây ra tình trạng thiếu hụt phần cứng.

Google đang thực hiện những thay đổi đối với các yêu cầu dành cho ứng dụng Android trong bối cảnh các nhà phát triển phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn ngành, nguyên nhân chủ yếu do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI.

Tuần này, “gã khổng lồ” công nghệ đã công bố hai yêu cầu mới về chất lượng ứng dụng, trong đó một yêu cầu tập trung vào việc giảm mức sử dụng bộ nhớ và tối ưu hóa mã nguồn của ứng dụng.

Google yêu cầu các nhà phát triển cắt giảm mức sử dụng bộ nhớ để tối ưu ứng dụng.

Google giải thích rằng ngành công nghiệp di động hiện đang đối mặt với “những hạn chế đáng kể về nguồn cung phần cứng, làm thay đổi khả năng cung cấp bộ nhớ thiết bị”, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng với thiết bị của họ.

Để giải quyết vấn đề này, Google đang thiết lập các ngưỡng hiệu suất mới trên nhiều lĩnh vực, như sử dụng bộ nhớ động và sử dụng bitmap. Bên cạnh đó, Google cũng bổ sung các yêu cầu tối ưu hóa mã nguồn nhằm ngăn chặn các hiện tượng như ứng dụng bị chậm hoặc sập do các vấn đề về hiệu suất.

Nhằm hỗ trợ các nhà phát triển, công ty sẽ triển khai các công cụ mới giúp cảnh báo khi ứng dụng vượt quá các ngưỡng mới, từ đó các nhà phát triển có thể tối ưu hóa mã nguồn của mình. Google cho biết thêm, trong năm nay sẽ có thêm các công cụ chẩn đoán, bao gồm tính năng Memory Limiter cung cấp cái nhìn sâu hơn và ngăn ứng dụng sử dụng quá nhiều bộ nhớ thiết bị.

Cuộc khủng hoảng chip nhớ khiến cho thế giới công nghệ chuyển dịch sâu sắc.

Google cho biết, những thay đổi này nhằm giúp các nhà phát triển ứng dụng và trò chơi Android tiếp tục mang đến trải nghiệm chất lượng cho người dùng, đồng thời phản ánh thực tế thị trường khi bộ nhớ có thể không còn dồi dào như trước, đặc biệt đối với các thiết bị giá rẻ - nơi yếu tố giá thành là mối quan tâm lớn.

Các nhà phát triển có thời hạn đến tháng 2 năm 2027 để đáp ứng các ngưỡng mới, được công bố trên trang web dành cho nhà phát triển Android của Google.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ yêu cầu tất cả ứng dụng trên Play Store phải đáp ứng tiêu chuẩn Zero Tap Sign-In trong quá trình chuyển đổi thiết bị trước tháng 4 năm 2027.

Tiêu chuẩn này yêu cầu các ứng dụng có chức năng đăng nhập người dùng, dù là tùy chọn hay bắt buộc, phải tự động khôi phục trạng thái đăng nhập của người dùng khi họ chuyển đổi giữa các thiết bị Android thông qua API Android Restore Credentials.