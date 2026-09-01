Honda Việt Nam triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe máy trong tháng 9 và 10/2026, áp dụng từ xe phổ thông đến xe tay ga và xe điện.

Video: Xe máy điện Honda chọn xe nào?

Các chương trình được áp dụng trên toàn quốc tại hệ thống Cửa hàng Bán xe Máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) cùng các cửa hàng bán xe máy tổng. Thời gian thực hiện chương trình chính kéo dài từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/10/2026.

Trong chương trình "Cùng lên ga - quà bao la", khách hàng mua Honda Vision, LEAD hoặc Air Blade 160/125 có thể lựa chọn một trong ba hình thức quà tặng gồm phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 1 triệu đồng, voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng hoặc tai nghe Samsung Galaxy Buds Core.

Honda ưu đãi đến 2,5 triệu đồng khi mua xe máy mùa tựu trường.

Đối với Winner R, khách hàng có thể lựa chọn giữa combo phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 2 triệu đồng kèm voucher thẻ điện thoại 1 triệu đồng hoặc gói trả góp với lãi suất 0%.

Bên cạnh các chương trình trên, Honda Việt Nam cũng triển khai ưu đãi riêng dành cho mẫu xe điện ICON e. Khách hàng mua mẫu xe này được hỗ trợ trực tiếp 2 triệu đồng.

Khách hàng bán xe cũ để mua các mẫu Honda SH Mode, SH125i, SH160i hoặc SH350i mới được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng.

Honda Việt Nam hiện đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ trả góp với lãi suất thấp thông qua các công ty tài chính. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/10/2026.

Theo đó, khách hàng mua Honda Wave Alpha có thể tiếp cận khoản vay với lãi suất từ 0,39%. Với các mẫu xe Honda khác, mức lãi suất được áp dụng từ 0,55%, tùy điều kiện của từng chương trình và công ty tài chính.

Một chương trình khác đang được Honda triển khai là "Thu xe cũ - Đổi xe mới", áp dụng đến hết ngày 30/9/2026.

Một chương trình khác đang được Honda triển khai là "Thu xe cũ - Đổi xe mới", áp dụng đến hết ngày 30/9/2026. Khách hàng bán xe cũ để mua các mẫu Honda SH Mode, SH125i, SH160i hoặc SH350i mới được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, khách hàng đổi xe cũ lấy Honda Vision, LEAD, Air Blade 125/160 hoặc Vario 125/160 mới được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng.