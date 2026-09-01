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5 “kẻ thù” khiến Wi-Fi chậm mà nhà nào cũng có

Wi-Fi chậm chưa chắc do nhà mạng. Router đặt cạnh kim loại, lò vi sóng hay tường dày có thể khiến tín hiệu suy yếu mà nhiều người không để ý.

Thiên Trang (th)
5 “kẻ thù” khiến Wi-Fi chậm mà nhà nào cũng có

Không ít gia đình gặp tình trạng Wi-Fi chậm, chập chờn thường lập tức nghĩ đến vấn đề từ nhà mạng. Tuy nhiên, chất lượng kết nối không dây còn phụ thuộc đáng kể vào vị trí đặt router, cấu trúc căn nhà và những thiết bị nằm xung quanh. Đôi khi, chỉ một chiếc tủ kim loại hoặc lò vi sóng đặt sai chỗ cũng đủ khiến tín hiệu Wi-Fi bị ảnh hưởng.

Vị trí đặt router có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi phủ sóng và độ ổn định của mạng Wi-Fi trong nhà.

Trong số những vật cản phổ biến, kim loại là yếu tố người dùng nên đặc biệt lưu ý. Những bề mặt lớn như tủ sắt, bàn inox hoặc các vật dụng kim loại đặt sát router có thể làm tín hiệu vô tuyến bị phản xạ hoặc suy giảm. Bên cạnh đó, một số thiết bị điện tử như tủ lạnh, điện thoại cố định hay đèn có linh kiện điện tử cũng có khả năng tạo nhiễu điện từ. Từng thiết bị riêng lẻ có thể không gây ảnh hưởng đáng kể, nhưng khi nhiều nguồn nhiễu tập trung quanh bộ phát, chất lượng kết nối có thể giảm rõ rệt. Lò vi sóng thậm chí còn đáng chú ý hơn bởi nó hoạt động ở tần số gần băng tần Wi-Fi 2,4 GHz, khiến mạng dễ bị giật hoặc mất kết nối tạm thời khi thiết bị hoạt động.

Không chỉ đồ điện tử, tường gạch, bê tông và đá cũng có thể trở thành những “bức tường vô hình” ngăn tín hiệu Wi-Fi. Router đặt trong góc kín, tủ đựng đồ hoặc phía sau nhiều lớp tường thường khó phủ sóng hiệu quả sang các phòng khác. Đây là lý do một thiết bị có thể bắt Wi-Fi rất mạnh ngay cạnh router nhưng tốc độ giảm đáng kể khi di chuyển sang phòng xa hơn. Việc khởi động lại router đôi khi giúp xử lý tình trạng nhiễu hoặc kết nối bất ổn, nhưng không nên xem đây là giải pháp bắt buộc phải thực hiện định kỳ. Theo Sandeep Harpalani, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Netgear, người dùng chỉ nên khởi động lại khi thực sự gặp vấn đề về kết nối hoặc nhiễu sóng.

Lò vi sóng và các thiết bị điện tử đặt quá gần router có thể làm tăng nguy cơ nhiễu tín hiệu Wi-Fi 2,4 GHz.

Cách đơn giản nhất để cải thiện sóng Wi-Fi là đưa router ra vị trí thông thoáng, cao khoảng 1 m so với mặt sàn và tránh góc tường, tủ kín hoặc thiết bị điện tử. Người dùng cũng có thể thử chuyển giữa hai băng tần 2,4 GHz và 5 GHz. Trong đó, 5 GHz thường cho tốc độ cao hơn nhưng phạm vi phủ sóng ngắn hơn, còn 2,4 GHz có khả năng xuyên vật cản tốt hơn nhưng dễ bị nhiễu. Nếu nhiều router xung quanh cùng hoạt động trên một kênh, thay đổi kênh kết nối cũng có thể giúp cải thiện tình hình.

Với những căn nhà nhiều tầng hoặc có nhiều phòng bị ngăn bởi tường dày, Wi-Fi Mesh hoặc bộ mở rộng sóng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc thay vì cố gắng tăng công suất cho một router duy nhất. Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra những thiết bị đang âm thầm chiếm băng thông. Máy tính có thể chạy ứng dụng tải dữ liệu nền, smartphone có thể đồng bộ ảnh hoặc video, trong khi các thiết bị IoT không cần thiết vẫn liên tục kết nối mạng. Vì vậy, trước khi gọi nhà mạng vì Wi-Fi chậm, hãy thử kiểm tra lại vị trí router và những “kẻ phá sóng” ngay trong chính ngôi nhà.

#Wi-Fi #Router #Nhiễu sóng #Tín hiệu Wi-Fi #Kết nối Internet #Chất lượng Wi-Fi

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