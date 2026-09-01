Lý do Ford Everest vẫn "đắt khách" trước làn sóng ôtô điện tại Việt Nam?

Các dòng xe xanh hiện đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng Việt lựa chọn. Tuy nhiên ở phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest vẫn duy trì vị thế dẫn đầu.

Video: Đánh giá bộ 3 Ford Everest, Ranger & Raptor 2026.

Dù phải chịu sự cạnh tranh gắt gao từ cả các đối thủ truyền thống lẫn dòng ôtô điện cùng tầm giá, mẫu SUV Ford Everest của thương hiệu Mỹ vẫn chứng tỏ sức hút riêng biệt nhờ tập khách hàng đặc thù cùng những giá trị vận hành chưa thể bị thay thế.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các đơn vị phân phối, Ford Everest liên tục áp đảo doanh số trong nhóm SUV khung gầm rời (body-on-frame).

Ford Everest vẫn trụ vững trước làn sóng ôtô điện tại Việt Nam.

Thậm chí trong nhiều tháng, lượng xe bán ra của mẫu xe này chiếm đa số thị phần phân khúc, tạo khoảng cách xa với các cái tên như Toyota Fortuner hay Mitsubishi Pajero Sport. Thực tế này đặt ra câu hỏi vì sao một dòng xe máy dầu truyền thống vẫn sống khỏe giữa thời điểm xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

Yếu tố cốt lõi giúp Ford Everest giữ vững thị phần nằm ở bản chất kết cấu của một mẫu SUV thuần túy. Xe sử dụng hệ thống khung gầm rời kết hợp với hệ dẫn động hai cầu chủ động và nhiều chế độ địa hình chuyên biệt. Cấu trúc này giúp chiếc xe chịu tải tốt, vận hành bền bỉ trên những cung đường xấu, đèo dốc hay địa hình phức tạp - điều mà các chủ xe thường xuyên di chuyển xa vô cùng coi trọng.

Yếu tố cốt lõi giúp Ford Everest giữ vững thị phần nằm ở bản chất kết cấu của một mẫu SUV thuần túy. Xe sử dụng hệ thống khung gầm rời kết hợp với hệ dẫn động hai cầu chủ động.

Trong khi đó, hầu hết các mẫu ôtô điện 7 chỗ cùng tầm tiền trên thị trường hiện nay đa phần phát triển trên nền tảng khung gầm liền khối (unibody) thiên về đô thị. Dù xe điện vượt trội về khả năng tăng tốc tức thì và chi phí năng lượng hàng ngày, chúng vẫn chịu những giới hạn nhất định khi phải đi qua lòng sông, đường đá hộc hay chở tải nặng liên tục trong điều kiện địa hình khắc nghiệt. Bộ pin đặt dưới sàn của xe điện cũng khiến người dùng có tâm lý e ngại hơn khi di chuyển qua các vùng ngập nước sâu - một đặc sản giao thông tại nhiều đô thị và vùng ven Việt Nam mỗi mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, thói quen di chuyển xuyên Việt hay thực hiện các chuyến đi dài ngày ở những vùng sâu, vùng xa cũng là rào cản khiến nhóm khách hàng của Everest chưa vội chuyển sang xe điện. Mặc dù mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam đã phủ sóng rộng khắp các tỉnh thành, việc chủ động nạp nhiên liệu trong vài phút tại bất kỳ cây xăng nào trên toàn quốc vẫn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho những tay lái yêu thích sự tự do và tính linh hoạt cao.

Bên cạnh đó, thói quen di chuyển xuyên Việt hay thực hiện các chuyến đi dài ngày ở những vùng sâu, vùng xa cũng là rào cản khiến nhóm khách hàng của Everest chưa vội chuyển sang xe điện.

Không thể phủ nhận một lý do quan trọng khác giúp Ford Everest đứng vững là việc thế hệ hiện tại đã xóa bỏ hoàn toàn định kiến về những chiếc SUV máy dầu thô ráp, ồn ào. Ford đã nâng tầm Everest trở thành một sản phẩm tiệm cận xe sang nhờ ngôn ngữ thiết kế cơ bắp, hiện đại cùng không gian nội thất ngập tràn công nghệ.

Cabin của xe sở hữu màn hình trung tâm kích thước lớn đặt dọc, hệ thống kết nối thông minh, điều khiển qua ứng dụng di động cùng hàng loạt tiện nghi cao cấp. Đặc biệt, gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn chủ động (ADAS) trên Everest thuộc hàng đầy đủ và thông minh bậc nhất phân khúc. Chính việc liên tục cập nhật công nghệ và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đã giúp Everest không bị tụt hậu khi so sánh với tính công nghệ vốn là điểm mạnh tự nhiên của các mẫu ôtô điện.

Ford đã nâng tầm Everest trở thành một sản phẩm tiệm cận xe sang nhờ ngôn ngữ thiết kế cơ bắp, hiện đại cùng không gian nội thất ngập tràn công nghệ.

Động cơ diesel Bi-Turbo của Ford cũng được tinh chỉnh để tối ưu lượng tiêu thụ nhiên liệu và giảm thiểu độ ồn, mang lại lực kéo lớn ở dải vòng tua thấp - yếu tố đắc lực khi vận hành đủ tải 7 người cùng hành lý. Sự kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, không gian rộng rãi và hàm lượng công nghệ cao giúp Everest đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu công việc lẫn phục vụ gia đình.