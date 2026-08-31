Logo sự kiện của Apple hé lộ hai tính năng mới trên iPhone 18 Pro

Logo của Apple cho sự kiện "Surprise and shine" dự kiến diễn ra vào ngày 9/9 đã gợi ý về hai tính năng bao gồm các tùy chọn màu sắc mới và hệ thống camera mới.

Người hâm mộ Apple thường có thói quen phân tích các hình ảnh mời tham dự sự kiện của hãng để tìm manh mối về những sản phẩm chưa ra mắt, và năm nay, cuộc "săn lùng" này cũng sôi động không kém.

Logo của Apple cho sự kiện "Surprise and shine" dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 sắp tới đã gợi ý về hai tính năng được đồn đoán trên iPhone 18 Pro, bao gồm các tùy chọn màu sắc mới và hệ thống camera mới.

Logo Sự kiện của Apple hé lộ về ống kính thay đổi khẩu độ.

Đầu tiên, cây bút Mark Gurman của tờ Bloomberg cho rằng ánh sáng rực rỡ phía sau logo Apple là ám chỉ đến "khẩu độ cơ học trên iPhone 18 Pro Max".

Các nguồn tin đều đồng ý rằng Apple có thể sẽ giới thiệu camera với khẩu độ thay đổi trên các mẫu iPhone 18 Pro. Đây sẽ là lần đầu tiên tính năng này xuất hiện trên iPhone. Tuy nhiên, một tin đồn gần đây từ Trung Quốc cho biết tính năng này có thể chỉ xuất hiện trên mẫu Pro Max lớn hơn.

Với ống kính có thể thay đổi khẩu độ, iPhone 18 Pro Max sẽ cho phép người dùng điều chỉnh khẩu độ thủ công, tương tự như trên máy ảnh DSLR. Điều này đồng nghĩa với việc kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh và ánh sáng mạnh, giúp lấy nét chủ thể sắc nét hơn.

Tất nhiên, tất cả còn phụ thuộc vào cách Apple triển khai tính năng này, có thể sẽ tự động hóa nhiều hơn.

Tiếp theo, màu xanh da trời trên thư mời sự kiện với "một màu sắc mới có thể xuất hiện trên iPhone 18 Pro". Theo Macworld, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu thiết bị với màu Xanh Nhạt, bên cạnh màu Đỏ Anh Đào Đậm (màu chủ đạo mới), Xám Đậm và Bạc.

Đây là 2 mẫu smartphone được người hâm mộ mong chờ nhất trong tháng 9.

Hiện đã là giữa tháng 8, đồng nghĩa với việc sự kiện iPhone thường niên của Apple đang đến rất gần. Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một mẫu iPhone màn hình gập hoàn toàn mới, được cho là sẽ mang tên iPhone Ultra.

Các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e giá rẻ hơn và iPhone Air 2 sẽ không ra mắt theo như các thông tin trước đó. Chúng ta cũng không phải chờ đợi quá lâu để biết những dự đoán này có chính xác hay không. Sự kiện của Apple chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ diễn ra. Hãy tiếp tục theo dõi những gì sẽ diễn ra.

Nguồn tin Fixed Focus Digital, một leaker nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, cho biết nguồn cung "iPhone Ultra" sẽ rất hạn chế khi thiết bị màn hình gập này lần đầu ra mắt vào cuối năm nay.

Tài khoản này cũng tiết lộ chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro sẽ nhanh hơn tới 18% và tiết kiệm điện hơn tới 30% so với chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro. Chip A20 Pro sẽ là chip iPhone đầu tiên được sản xuất bằng quy trình 2nm của TSMC, thay vì quy trình 3nm hiện tại.