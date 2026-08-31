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Số hóa - Xe

Đừng đặt router Wi-Fi dưới sàn nếu không muốn mạng chậm

Đặt router Wi-Fi dưới sàn là sai lầm phổ biến khiến tín hiệu suy yếu, giảm vùng phủ sóng và làm trải nghiệm internet kém ổn định.

Thiên Trang (th)
Đừng đặt router Wi-Fi dưới sàn nếu không muốn mạng chậm

Không ít gia đình có thói quen đặt router Wi-Fi dưới sàn nhà, sát góc tường hoặc giấu sau tủ để tiết kiệm diện tích và che bớt dây cáp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia mạng, đây lại là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến chất lượng kết nối Internet giảm đáng kể. Dù gói cước tốc độ cao hay router đời mới đến đâu, việc bố trí thiết bị sai vị trí vẫn có thể khiến tín hiệu Wi-Fi yếu, tốc độ truy cập chậm và vùng phủ sóng bị thu hẹp. Chỉ cần thay đổi vị trí đặt router, nhiều gia đình có thể cải thiện hiệu năng mạng mà không phải chi thêm tiền nâng cấp thiết bị hay gói cước.

Nguyên nhân nằm ở cách sóng Wi-Fi được phát ra từ router. Phần lớn các mẫu router dân dụng hiện nay sử dụng ăng-ten được thiết kế để phát sóng theo phương ngang, lan tỏa xung quanh thiết bị thay vì truyền mạnh theo phương thẳng đứng. Khi router được đặt trực tiếp trên sàn, một phần đáng kể năng lượng sóng sẽ hướng xuống nền nhà thay vì phủ tới khu vực người dùng sử dụng điện thoại, máy tính hay TV. Điều này khiến tín hiệu đến các phòng khác hoặc các vị trí cao hơn bị suy giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, khu vực sát mặt đất thường tập trung nhiều vật cản như bàn ghế, tủ kệ, giường ngủ, thảm hoặc các đồ nội thất khác. Những vật cản này khiến sóng vô tuyến bị hấp thụ hoặc phản xạ, làm giảm chất lượng kết nối. Đặc biệt, nếu sàn hoặc tường sử dụng bê tông cốt thép, kim loại hay các vật liệu có khả năng chắn sóng mạnh, tín hiệu Wi-Fi sẽ càng khó xuyên qua, dẫn đến hiện tượng mất sóng hoặc chập chờn ở nhiều khu vực trong nhà.

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Đặt router Wi-Fi trực tiếp trên sàn nhà có thể làm giảm đáng kể phạm vi phủ sóng và chất lượng kết nối.

Để Wi-Fi hoạt động hiệu quả nhất, các chuyên gia khuyến nghị nên đặt router ở vị trí cao, thông thoáng và gần trung tâm không gian sinh hoạt. Một chiếc kệ sách, bàn làm việc hoặc giá treo tường ở độ cao từ ngang ngực đến ngang tầm mắt thường được xem là vị trí lý tưởng. Khi được nâng lên cao, sóng Wi-Fi sẽ lan tỏa đều hơn theo chiều ngang, đồng thời phủ xuống các khu vực phía dưới, giúp nhiều thiết bị trong nhà nhận tín hiệu ổn định hơn. Ngoài yếu tố độ cao, không gian xung quanh router cũng cần thông thoáng để hạn chế vật cản và giúp thiết bị tản nhiệt tốt hơn trong quá trình hoạt động liên tục. Người dùng nên tránh đặt router trong tủ kín, góc khuất hoặc sau các vật dụng lớn vì những vị trí này vừa cản trở đường truyền tín hiệu vừa khiến router nóng hơn, ảnh hưởng đến độ ổn định khi sử dụng lâu dài.

Không chỉ tránh đặt dưới sàn, router cũng không nên đặt gần các thiết bị điện tử gia dụng như lò vi sóng, tủ lạnh, loa công suất lớn hay các thiết bị phát sóng không dây khác. Đây mới là một trong những nguyên nhân gây nhiễu tín hiệu nghiêm trọng nhất. Ngoài ra, tầng hầm hoặc những không gian kín với nhiều lớp bê tông dày cũng không phải nơi phù hợp để bố trí router, bởi sóng Wi-Fi sẽ phải xuyên qua nhiều vật cản trước khi đến được các tầng trên. Một sai lầm khác là đặt hai hoặc nhiều router sát cạnh nhau với suy nghĩ tín hiệu sẽ mạnh hơn. Trên thực tế, khoảng cách quá gần có thể khiến các thiết bị phát sóng chồng lấn kênh truyền, gây nhiễu lẫn nhau và làm hiệu suất mạng giảm thay vì tăng lên.

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Đặt router ở vị trí cao, thoáng và gần trung tâm ngôi nhà giúp mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi mà không cần nâng cấp gói cước.

Việc lựa chọn vị trí đặt router chỉ là một trong những bước đầu để tối ưu mạng không dây trong gia đình. Với những ngôi nhà nhiều tầng, diện tích lớn hoặc có nhiều tường bê tông dày, một router đơn lẻ dù được đặt đúng vị trí vẫn có thể khó phủ sóng toàn bộ không gian. Khi đó, người dùng nên cân nhắc sử dụng hệ thống Wi-Fi Mesh hoặc bổ sung bộ mở rộng sóng để cải thiện chất lượng kết nối ở những khu vực xa. Dù vậy, trước khi đầu tư thêm thiết bị mới, hãy kiểm tra lại vị trí của router hiện tại. Chỉ cần nhấc thiết bị lên khỏi sàn, đưa đến nơi cao ráo, thoáng đãng và tránh xa nguồn gây nhiễu, nhiều gia đình đã có thể nhận thấy tốc độ mạng ổn định hơn, tín hiệu phủ rộng hơn và trải nghiệm Internet được cải thiện rõ rệt mà không tốn thêm bất kỳ chi phí nào.

#Wi-Fi #router #tối ưu #phủ sóng #kết nối

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Bước đầu tiên là kiểm tra xem tình trạng Wifi chậm xảy ra trên một thiết bị hay toàn bộ hệ thống trong nhà. Hãy thử truy cập Internet bằng điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng khác để so sánh tốc độ. Nếu chỉ có một thiết bị gặp vấn đề, rất có thể nguyên nhân nằm ở chính thiết bị đó, chẳng hạn như có quá nhiều ứng dụng chạy nền, phần mềm chưa được cập nhật hoặc bộ thu sóng Wifi hoạt động kém hiệu quả. Ngược lại, nếu tất cả thiết bị đều truy cập chậm, khả năng cao sự cố liên quan đến modem, bộ phát Wifi hoặc đường truyền Internet. Người dùng cũng nên thử di chuyển đến gần bộ phát. Nếu tốc độ cải thiện rõ rệt, điều đó cho thấy tín hiệu Wifi đang bị suy giảm do khoảng cách hoặc vật cản.

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