Apple ra mắt chip M5 Ultra và M6 nhảy vọt về hiệu năng

Hai chip mới của Apple mang đến hiệu năng vượt trội, khả năng xử lý AI đỉnh cao, mở rộng giới hạn cho các thiết bị Mac mini và Mac Studio.

Apple đã chính thức trình làng hai bộ vi xử lý thế hệ mới bao gồm M6 và M5 Ultra, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của dòng chip Apple Silicon.

Bộ đôi chip mới của Apple đánh dấu bước phát triển quan trọng của dòng chip Apple Silicon.

Được trang bị lần lượt trên các dòng máy Mac mini và Mac Studio mới, hai con chip này mang lại sức mạnh tính toán vượt trội, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và mở ra khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá ngay trên thiết bị.

M6: Chip 2nm đầu tiên cùng kiến trúc xử lý vượt trội

M6 là vi xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2 nanomét (2nm) tân tiến. Việc nâng cao mật độ bóng bán dẫn trên khối chip nhỏ hơn giúp M6 tạo ra bước nhảy vọt về cả hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm điện. Vi xử lý này được tích hợp trên dòng máy Mac mini thế hệ mới, đáp ứng hoàn hảo cho các công việc hàng ngày, lập trình cũng như các dự án sáng tạo.

Về kiến trúc CPU, M6 sở hữu tổ hợp 12 lõi hoàn toàn mới, nhiều hơn 2 lõi so với M5 bao gồm 2 lõi siêu xử lý (super-processing cores), 4 lõi hiệu năng (performance cores) và 6 lõi tiết kiệm điện (efficiency cores).

Với M6 2 nm hoàn toàn mới, Mac mini mang đến trải nghiệm nhanh nhạy đáng kinh ngạc cho luồng công việc sáng tạo

Theo công bố, lõi siêu xử lý trên M6 mang lại hiệu năng đơn luồng nhanh nhất thế giới hiện nay. Tốc độ xử lý đa luồng của chip nhanh hơn tới 1,2 lần so với M5 và gấp 2,4 lần so với chip M1. Nhờ đó, các tác vụ nặng đòi hỏi năng lực CPU cao như chỉnh sửa hình ảnh phức tạp, biên dịch mã nguồn hay chạy các đại lý AI (agentic AI) đều diễn ra mượt mà và nhanh chóng.

Ở khía cạnh xử lý đồ họa và AI, M6 được trang bị GPU 12 lõi tích hợp bộ tăng tốc AI (Neural Accelerator) trong từng lõi riêng biệt. Thiết kế này giúp tăng gần 30% hiệu năng tính toán AI của GPU so với M5 và gấp hơn 8 lần so với M1. Chip cũng cập nhật kiến trúc lõi shader, tính năng Bộ nhớ đệm động (Dynamic Caching), tăng tỷ lệ hình học lên 50% và hỗ trợ công nghệ dò tia (ray tracing) bằng phần cứng.

Đặc biệt, M6 mang đến cấu trúc Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi (Dual 16-core Neural Engine), đạt hiệu năng tính toán AI tối đa gấp 2 lần so với thế hệ trước. Với dung lượng bộ nhớ thống nhất lên đến 32GB và băng thông đạt 170 GB/s (tăng 10% so với M5 và gấp 2,5 lần M1), M6 cho phép các nhà phát triển vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trực tiếp trên máy với tốc độ xử lý nhanh và độ bảo mật cao.

M5 Ultra: "Quái vật" điện toán 4 khối dành cho chuyên gia

Trong khi M6 hướng tới sự cân bằng hoàn hảo trên dòng máy nhỏ gọn, M5 Ultra lại thể hiện sức mạnh điện toán tối thượng dành cho người dùng chuyên nghiệp cần xử lý khối lượng công việc cực nặng trên Mac Studio.

Đây là lần đầu tiên Apple giới thiệu cấu trúc bốn khối (four-die architecture) trên hệ thống SoC nhờ công nghệ ghép nối UltraFusion thế hệ mới. Bằng cách liên kết hai chip M5 Max hai khối, UltraFusion mang lại băng thông liên khối vượt mức 4,4 TB/s cùng mật độ kết nối tăng hơn 6 lần, cho phép bốn khối chip hoạt động liền mạch như một bộ xử lý thống nhất duy nhất.

M5 Ultra sở hữu GPU lên đến 80 lõi mạnh mẽ với Neural Accelerators, cho phép nhà sáng tạo tạo ra hình ảnh AI chất lượng cao.

M5 Ultra sở hữu CPU lên đến 36 lõi (bao gồm 12 lõi siêu xử lý và 24 lõi hiệu năng), mang lại hiệu năng đơn luồng tăng 1,25 lần và hiệu năng đa luồng tăng 1,3 lần so với chip M3 Ultra.

Sức mạnh đồ họa và AI của M5 Ultra cũng đạt tới tầm cao mới với GPU lên đến 80 lõi. Việc trang bị Neural Accelerator trên toàn bộ các lõi GPU giúp hiệu năng tính toán AI tối đa của GPU cao gấp 4,5 lần so với M3 Ultra và hơn 6 lần so với M1 Ultra. Nhờ kiến trúc lõi shader mới, Dynamic Caching thế hệ thứ hai cùng công nghệ dò tia thế hệ thứ ba, hiệu năng đồ họa thuần túy của chip tăng tới 40% so với M3 Ultra.

Điểm đắt giá nhất trên M5 Ultra là băng thông bộ nhớ thống nhất cực lớn, lên tới 1,2 TB/s, tăng 50% so với M3 Ultra. Băng thông này cho phép máy tính xử lý mượt mà các dòng thời gian video đa luồng độ phân giải cao trong Adobe Premiere Pro, dựng hình 3D phức tạp, phân tích dữ liệu khoa học và chạy các mô hình AI tiên phong quy mô lớn.

Định hướng chiến lược của Apple

Phát biểu về sự kiện này, ông Sri Santhanam, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật silicon của Apple, cho biết: "M6 và M5 Ultra thể hiện bước tiến vượt bậc của Apple Silicon trong việc nâng cao hiệu năng và điện toán AI. Với tiến trình 2nm tiên tiến trên M6 và cấu trúc bốn khối lần đầu tiên xuất hiện trên M5 Ultra, chúng tôi đang mở rộng giới hạn về những gì một chiếc máy tính để bàn có thể làm được."

Việc tích hợp sâu các bộ tăng tốc AI vào từng lõi GPU cùng việc gia tăng băng thông bộ nhớ thống nhất trên cả M6 và M5 Ultra thể hiện chiến lược rõ ràng của Apple: thúc đẩy kỷ nguyên AI chạy trực tiếp trên thiết bị (on-device AI). Cách tiếp cận này vừa tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng vừa đảm bảo tính riêng tư dữ liệu cho người dùng.

Hiện tại, chip M6 đã sẵn sàng xuất xưởng trên dòng Mac mini mới, trong khi M5 Ultra sẽ trở thành cấu hình cao cấp nhất trên Mac Studio, phục vụ cộng đồng sáng tạo chuyên nghiệp và các nhà nghiên cứu AI trên toàn cầu.