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[GALLERY] Tận thấy BYD Sealion 08 từ 892 triệu đồng, tầm hoạt động 900km

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy BYD Sealion 08 từ 892 triệu đồng, tầm hoạt động 900km

BYD Sealion 08 sẽ ra mắt Trung Quốc vào ngày 2/9, cung cấp cả hệ truyền động thuần điện và hybrid cắm sạc. Mẫu SUV cỡ lớn gây chú ý với cấu hình 5 hoặc 6 chỗ.

Hải Nam
BYD sẽ chính thức giới thiệu Sealion 08 vào ngày 2/9 tới đây. Mẫu SUV đầu bảng này thuộc dòng Ocean được phát triển với hai lựa chọn truyền động plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện (BEV), đồng thời sở hữu loạt công nghệ mới của BYD.
BYD sẽ chính thức giới thiệu Sealion 08 vào ngày 2/9 tới đây. Mẫu SUV đầu bảng này thuộc dòng Ocean được phát triển với hai lựa chọn truyền động plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện (BEV), đồng thời sở hữu loạt công nghệ mới của BYD.
BYD Sealion 08 có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 5.115 x 1.999 x 1.800mm, chiều dài cơ sở 3.030mm. Mẫu xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ concept Ocean S, với cụm đèn pha tách tầng, dải đèn phía trên kéo dài và các khe hút gió chủ động tích hợp vào cản trước.
BYD Sealion 08 có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 5.115 x 1.999 x 1.800mm, chiều dài cơ sở 3.030mm. Mẫu xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ concept Ocean S, với cụm đèn pha tách tầng, dải đèn phía trên kéo dài và các khe hút gió chủ động tích hợp vào cản trước.
Nhìn từ ngang hông, xe sở hữu các đường nét bo tròn mềm mại kết hợp tay nắm cửa dạng bán ẩn. Phía sau xe nổi bật với dải đèn hậu liền mạch vắt ngang đuôi. Một trong những điểm đáng chú ý là cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe, cho thấy Sealion 08 được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao God's Eye 5.0.
Nhìn từ ngang hông, xe sở hữu các đường nét bo tròn mềm mại kết hợp tay nắm cửa dạng bán ẩn. Phía sau xe nổi bật với dải đèn hậu liền mạch vắt ngang đuôi. Một trong những điểm đáng chú ý là cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe, cho thấy Sealion 08 được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao God's Eye 5.0.
Bên trong, xe theo đuổi triết lý thiết kế "Ocean Aesthetics 2.0". Khoang cabin sử dụng tông màu be sáng, vật liệu da mềm, kết hợp hệ thống đèn nội thất dạng xuyên sáng và các cửa gió hình oval mạ chrome.
Bên trong, xe theo đuổi triết lý thiết kế "Ocean Aesthetics 2.0". Khoang cabin sử dụng tông màu be sáng, vật liệu da mềm, kết hợp hệ thống đèn nội thất dạng xuyên sáng và các cửa gió hình oval mạ chrome.
Khu vực taplo vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cho các chức năng thường xuyên sử dụng. Phía trước người lái là đồng hồ hiển thị kỹ thuật số, trong khi màn hình trung tâm dạng nổi đặt trên taplo kết hợp vô lăng 3 chấu thiết kế mới.
Khu vực taplo vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cho các chức năng thường xuyên sử dụng. Phía trước người lái là đồng hồ hiển thị kỹ thuật số, trong khi màn hình trung tâm dạng nổi đặt trên taplo kết hợp vô lăng 3 chấu thiết kế mới.
Sealion 08 được cung cấp hai cách bố trí khoang nội thất. Ở bản 5 chỗ, hai ghế ngoài cùng của hàng ghế sau được thiết kế với khu vực để chân, trong khi vị trí giữa có thêm ngăn chứa đồ bên dưới.
Sealion 08 được cung cấp hai cách bố trí khoang nội thất. Ở bản 5 chỗ, hai ghế ngoài cùng của hàng ghế sau được thiết kế với khu vực để chân, trong khi vị trí giữa có thêm ngăn chứa đồ bên dưới.
Trong khi đó, bản 6 chỗ sử dụng cấu hình 2+2+2. Hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập kiểu ghế cơ trưởng, tích hợp tựa tay, chỉnh điện và bệ đỡ chân, hướng tới trải nghiệm tiện nghi hơn cho hành khách.
Trong khi đó, bản 6 chỗ sử dụng cấu hình 2+2+2. Hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập kiểu ghế cơ trưởng, tích hợp tựa tay, chỉnh điện và bệ đỡ chân, hướng tới trải nghiệm tiện nghi hơn cho hành khách.
Sealion 08 sẽ có hai lựa chọn hệ động lực gồm hybrid cắm sạc (PHEV) và thuần điện (BEV). Với bản PHEV, xe sử dụng công nghệ DM thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 1.5 tăng áp công suất 154 mã lực với motor điện. Mức giá xe
Sealion 08 sẽ có hai lựa chọn hệ động lực gồm hybrid cắm sạc (PHEV) và thuần điện (BEV). Với bản PHEV, xe sử dụng công nghệ DM thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 1.5 tăng áp công suất 154 mã lực với motor điện. Mức giá xe
Xe có giá khởi điểm được công bố ở mức 230.000 NDT (khoảng 892 triệu đồng) cho bản PHEV và 250.000 NDT (khoảng 970 triệu đồng) cho bản BEV. Phiên bản một motor điện có công suất tối đa 200kW (~268 mã lực). Bản hai motor cũng sở hữu công suất 200kW mỗi motor (~268 mã lực). Phạm vi hoạt động thuần điện tối đa đạt 400km theo tiêu chuẩn CLTC.
Xe có giá khởi điểm được công bố ở mức 230.000 NDT (khoảng 892 triệu đồng) cho bản PHEV và 250.000 NDT (khoảng 970 triệu đồng) cho bản BEV. Phiên bản một motor điện có công suất tối đa 200kW (~268 mã lực). Bản hai motor cũng sở hữu công suất 200kW mỗi motor (~268 mã lực). Phạm vi hoạt động thuần điện tối đa đạt 400km theo tiêu chuẩn CLTC.
Trong khi đó, bản BEV có cả cấu hình một và hai motor. Bản một motor cung cấp hai mức công suất 320kW (429 mã lực) và 370kW (496 mã lực). Bản hai motor sử dụng motor trước 215kW (288 mã lực) và motor sau 370kW (496 mã lực).
Trong khi đó, bản BEV có cả cấu hình một và hai motor. Bản một motor cung cấp hai mức công suất 320kW (429 mã lực) và 370kW (496 mã lực). Bản hai motor sử dụng motor trước 215kW (288 mã lực) và motor sau 370kW (496 mã lực).
Theo các thông tin được công bố trước đó, Sealion 08 có hai tùy chọn pin 92,093kWh và 115,072kWh. Tầm hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt đạt 710km, 800km và cao nhất 900km tùy cấu hình. Ngoài ra, mẫu SUV mới còn được trang bị pin Blade Battery thế hệ thứ hai, công nghệ sạc nhanh Flash Charging, hệ thống treo khí nén.
Theo các thông tin được công bố trước đó, Sealion 08 có hai tùy chọn pin 92,093kWh và 115,072kWh. Tầm hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt đạt 710km, 800km và cao nhất 900km tùy cấu hình. Ngoài ra, mẫu SUV mới còn được trang bị pin Blade Battery thế hệ thứ hai, công nghệ sạc nhanh Flash Charging, hệ thống treo khí nén.
Video: Xem chi tiết BYD Sealion 08 2027 mới.
Hải Nam
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