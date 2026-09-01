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[GALLERY] Toyota RAV4 mới chuẩn bị được nâng cấp, tăng khả năng off-road

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota RAV4 mới chuẩn bị được nâng cấp, tăng khả năng off-road

Mẫu SUV Toyota RAV4 thế hệ mới được cho là sắp nhận bản cập nhật đầu tiên dành cho đời 2027. Thay đổi đáng chú ý tập trung vào khả năng vận hành đa địa hình.

Nguyễn Anh
Chưa lâu sau khi RAV4 thế hệ mới được giới thiệu tại các thị trường toàn cầu, Toyota được cho là đã chuẩn bị bản cập nhật đầu tiên cho mẫu SUV này. Tuy nhiên, thay vì điều chỉnh thiết kế hay bổ sung hàng loạt công nghệ, những thay đổi trên phiên bản 2027 dự kiến khá hạn chế.
Chưa lâu sau khi RAV4 thế hệ mới được giới thiệu tại các thị trường toàn cầu, Toyota được cho là đã chuẩn bị bản cập nhật đầu tiên cho mẫu SUV này. Tuy nhiên, thay vì điều chỉnh thiết kế hay bổ sung hàng loạt công nghệ, những thay đổi trên phiên bản 2027 dự kiến khá hạn chế.
Theo trang Creative Trend của Nhật Bản, Toyota RAV4 2027 nâng cấp dự kiến bước vào sản xuất tại Nhật từ tháng 11/2026 đối với phiên bản hybrid. Biến thể plug-in hybrid sẽ được sản xuất từ tháng 1/2027.
Theo trang Creative Trend của Nhật Bản, Toyota RAV4 2027 nâng cấp dự kiến bước vào sản xuất tại Nhật từ tháng 11/2026 đối với phiên bản hybrid. Biến thể plug-in hybrid sẽ được sản xuất từ tháng 1/2027.
Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống chế độ lái. Theo nguồn tin, chế độ Trail hiện tại trên các phiên bản dẫn động bốn bánh sẽ được thay thế bằng hai tùy chọn Mud &amp; Sand và Snow &amp; Dirt.
Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống chế độ lái. Theo nguồn tin, chế độ Trail hiện tại trên các phiên bản dẫn động bốn bánh sẽ được thay thế bằng hai tùy chọn Mud & Sand và Snow & Dirt.
Các chế độ này dự kiến được tích hợp trong hệ thống Multi-Terrain Select, bộ tính năng được Toyota phát triển nhằm tối ưu khả năng kiểm soát lực kéo khi xe vận hành trên những bề mặt khác nhau.
Các chế độ này dự kiến được tích hợp trong hệ thống Multi-Terrain Select, bộ tính năng được Toyota phát triển nhằm tối ưu khả năng kiểm soát lực kéo khi xe vận hành trên những bề mặt khác nhau.
Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên các chế độ Mud &amp; Sand và Snow &amp; Dirt xuất hiện trên RAV4 hybrid. Hệ dẫn động AWD của phiên bản này sử dụng mô-tơ điện đặt tại cầu sau để hỗ trợ dẫn động bánh sau. Trước đây, hai chế độ địa hình nói trên chủ yếu được trang bị cho RAV4 AWD sử dụng động cơ xăng.
Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên các chế độ Mud & Sand và Snow & Dirt xuất hiện trên RAV4 hybrid. Hệ dẫn động AWD của phiên bản này sử dụng mô-tơ điện đặt tại cầu sau để hỗ trợ dẫn động bánh sau. Trước đây, hai chế độ địa hình nói trên chủ yếu được trang bị cho RAV4 AWD sử dụng động cơ xăng.
RAV4 thế hệ mới hiện vẫn có phiên bản động cơ xăng 2.0L kết hợp AWD tại Trung Quốc và một số khu vực ở châu Phi. Trên cấu hình này, Mud &amp; Sand và Snow &amp; Dirt thay thế nút Trail-Snow trên bảng điều khiển trung tâm.
RAV4 thế hệ mới hiện vẫn có phiên bản động cơ xăng 2.0L kết hợp AWD tại Trung Quốc và một số khu vực ở châu Phi. Trên cấu hình này, Mud & Sand và Snow & Dirt thay thế nút Trail-Snow trên bảng điều khiển trung tâm.
Ngoài việc điều chỉnh các chế độ vận hành, Creative Trend cho biết Toyota RAV4 2027 không có thêm thay đổi đáng kể. Điều này cũng dễ hiểu khi thế hệ hiện tại mới trải qua một cuộc nâng cấp lớn trong khoảng 12 tháng qua.
Ngoài việc điều chỉnh các chế độ vận hành, Creative Trend cho biết Toyota RAV4 2027 không có thêm thay đổi đáng kể. Điều này cũng dễ hiểu khi thế hệ hiện tại mới trải qua một cuộc nâng cấp lớn trong khoảng 12 tháng qua.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Toyota RAV4 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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