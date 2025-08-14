Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giải cứu 5 người thoát khỏi ngôi nhà đang cháy trong đêm ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã kịp thời cứu 5 người thoát khỏi đám cháy xảy ra trong đêm tại một ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long.

Thanh Hà

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa giải cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 13/8, tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

chay.png
Giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy nhà 2 tầng giữa đêm ở Đà Nẵng.

Khi tiếp nhận thông tin, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ và tổ cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ đã được huy động đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận xử lý đám cháy tại tầng 1 theo nhiều hướng như cửa chính, cửa hông bên trái.

Một tổ công tác đã được chỉ đạo tiếp cận mặt trước ban công tầng 2 để hướng dẫn 5 người bị nạn thoát khỏi ngôi nhà qua thang, xuống vị trí an toàn.

Lực lượng chữa cháy cũng sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào đám cháy và mở các cửa để thoát khói. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
#Đà Nẵng #giải cứu #ngôi nhà #kịp thời #đám cháy

Bài liên quan

Thế giới

Kinh hãi khoảnh khắc du thuyền cháy ngùn ngụt, chìm giữa biển

Một siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt trước khi chìm xuống biển gần đảo Ibiza. May mắn, 7 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.

>>> Mời độc giả xem video về khoảnh khắc du thuyền cháy ngùn ngụt giữa biển

Nguồn video: X/Daily Mail
Xem chi tiết

Thế giới

Toàn cảnh cháy rừng dữ dội ở Châu Âu giữa nắng nóng

Nhiều quốc gia ở Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha và Italy,...đang đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng.

chay1.png
Theo Daily Mail, tại Italy, khoảng 16 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ vào ngày 13/8 trong khi gần 200 lính cứu hỏa và quân đội vẫn đang cố gắng dập tắt đám cháy rừng trên núi Vesuvius vốn khiến Công viên quốc gia Vesuvius phải tạm đóng cửa. Ảnh: Anadolu/Getty.
chay2.png
Đoạn video được ghi lại cho thấy cảnh ngọn lửa bao trùm ngọn núi khi các đội cứu hỏa trên mặt đất và trên không nhanh chóng đến hiện trường. Ảnh: EPA.
Xem chi tiết

Thế giới

Cháy rừng dữ dội ở Nam Âu, hàng nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp

Ngày 12/8, nắng nóng kéo dài khiến cháy rừng dữ dội ở Nam Âu, làm hai người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Cảnh báo nắng nóng đã được thông báo ở nhiều quốc gia khu vực Nam Âu như Hy Lạp, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và vùng Balkan, với nhiệt độ dự báo sẽ tăng vọt trên 40 độ C. Sóng nhiệt cao là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gây ra những đợt nắng nóng cực đoan kéo dài, dữ dội và thường xuyên hơn.

Tại Montenegro, một người lính đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng khi xe chở nước bị lật khi đang chữa cháy trên những ngọn đồi phía Bắc thủ đô.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới