Giải cứu 5 người thoát khỏi ngôi nhà đang cháy trong đêm ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã kịp thời cứu 5 người thoát khỏi đám cháy xảy ra trong đêm tại một ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long.

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa giải cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 13/8, tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Khi tiếp nhận thông tin, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ và tổ cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ đã được huy động đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận xử lý đám cháy tại tầng 1 theo nhiều hướng như cửa chính, cửa hông bên trái.

Một tổ công tác đã được chỉ đạo tiếp cận mặt trước ban công tầng 2 để hướng dẫn 5 người bị nạn thoát khỏi ngôi nhà qua thang, xuống vị trí an toàn.

Lực lượng chữa cháy cũng sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào đám cháy và mở các cửa để thoát khói. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

