Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

56 ki ốt bị thiêu rụi trong vụ đốt nhà gây cháy tại chợ Thanh Tùng Cà Mau

Vụ cháy tại chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau đã khiến 56 ki ốt của 25 hộ kinh doanh bị thiêu rụi.

Theo Trần Vũ - Võ Tùng/Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy , tỉnh Cà Mau.

56 kiot ở chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi. Ảnh: Cắt từ clip
56 kiot ở chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, lửa bùng phát từ của ông Nguyễn Văn Phúc trong khu chợ nhà lồng thuộc ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các kiot liền kề, tạo thành đám cháy lớn.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Cà Mau cùng chính quyền đã huy động phương tiện, dập lửa trong gần 2 giờ mới khống chế được.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng có đến 56 kiot của 25 hộ dân bị thiêu rụi, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Ông , Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cho biết: Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tên Phúc dùng dao chém vợ vì mâu thuẫn. Khi người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông này đã tự đốt nhà.

Ngọn lửa từ căn hộ nhanh chóng bùng phát, lan rộng ra cả khu chợ. Ông Phúc được đưa ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng phát lớn.

Hiện Công an xã Thanh Tùng đang phối hợp , làm rõ vụ việc.

plo.vn
Link bài gốc Copy link
https://plo.vn/56-ki-ot-bi-thieu-rui-trong-vu-dot-nha-gay-chay-tai-cho-thanh-tung-o-ca-mau-post866924.html
#chợ Thanh Tùng #Mai Việt Triều #Ấp Cái Ngay #Hồ Việt Triều #Phạm Thành Ngại #Nhà lồng

Bài liên quan

Bất động sản

Cà Mau: Khó khăn bủa vây, giải ngân vốn đầu tư công thấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Những đơn vị chậm quyết toán sẽ bị phê bình công khai.

Với hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2025, tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm. Tỷ lệ giải ngân hiện tại mới đạt 27,2%, tương đương hơn 3.300 tỷ đồng cho thấy nhiều dự án vẫn đang gặp vướng mắc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Cà Mau ngày 3/8, tỷ lệ giải ngân này vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra, trong khi trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm về giao thông, y tế và hạ tầng thủy sản trên địa bàn Cà Mau đang đối mặt với không ít khó khăn.

Xem chi tiết

Video

Công an dứt khoát khống chế kẻ dọa giết vợ, đốt nhà trong đêm

Công an xã Phước Kiển (TPHCM) đã kịp thời có mặt, khống chế một người đàn ông có hành vi đe dọa giết vợ và phóng hỏa đốt nhà.

Tối ngày 26/4, lực lượng Công an xã Phước Kiển nhận được tin báo về vụ đe dọa giết người tại phòng trọ số 07, nhà trọ địa chỉ 360/28A đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h00 cùng ngày, đối tượng tên Thái Thanh Thượng (SN 1984), điều khiển xe môtô BKS 94N1-7195 từ huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương về phòng trọ số 7, ấp 2, xã Phước Kiển để gặp vợ là chị Nguyễn Thị Yến (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Xem chi tiết

Tin 24/7

Cà Mau: Hơn 250 tỷ xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển

(Vietnamdaily) - Ban quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau đang mời thầu gói thầu số 24: Xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển trị giá 250,521 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau có tổng mức đầu tư 849.274.630.000 đồng do UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 12/03/2024, nguồn vốn thực hiện từ vốn ODA (vay của AFD) và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo Quyết định số 443/QĐ- UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND tỉnh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới