Belkin UltraCharge, bộ sạc 3 trong 1 cho fan Apple

Hệ sinh thái Apple ngày càng mở rộng khiến nhiều người dùng phải mang theo hàng loạt củ sạc và dây cáp cho iPhone, Apple Watch và AirPods. Nhằm giải quyết bài toán này, Belkin giới thiệu hai mẫu sạc không dây mới gồm UltraCharge 3-in-1 Foldable Magnetic Charger và UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock. Cả hai đều hỗ trợ chuẩn Qi2 25W, tích hợp ba vị trí sạc trong cùng một thiết bị và đi kèm sẵn củ sạc USB-C 45W cùng cáp nguồn dài 1,5 m. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm lại hướng tới một nhóm người dùng khác nhau: phiên bản Foldable ưu tiên tính cơ động để đồng hành trong các chuyến đi, còn UltraCharge Pro được thiết kế như một dock sạc cao cấp dành cho bàn làm việc hoặc đầu giường.

Bộ đôi Belkin UltraCharge hỗ trợ sạc đồng thời iPhone, Apple Watch và AirPods với chuẩn Qi2 25W. (Ảnh: Genk)

Điểm nổi bật của UltraCharge 3-in-1 Foldable nằm ở thiết kế gập gọn. Khi đóng lại, toàn bộ bộ sạc chỉ dày khoảng 27 mm, đủ nhỏ để cất trong balo hoặc vali mà không chiếm nhiều diện tích. Khi mở ra, phần đế từ tính dành cho iPhone đồng thời đóng vai trò như một giá đỡ có thể điều chỉnh góc nghiêng tới khoảng 65 độ, hỗ trợ đặt máy theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc để xem video, gọi FaceTime hoặc kích hoạt chế độ StandBy. Phía sau là đế sạc Apple Watch có thể xoay linh hoạt, trong khi mặt sạc 5W phía dưới dành cho AirPods. Nhờ thiết kế này, người dùng chỉ cần một dây nguồn để nạp pin cho toàn bộ bộ ba thiết bị quen thuộc của Apple, thay vì phải sử dụng nhiều bộ sạc riêng lẻ.

Không chỉ chú trọng sự gọn nhẹ, Belkin còn trang bị công nghệ ChillBoost làm mát thụ động trên phiên bản Foldable nhằm hạn chế nhiệt lượng phát sinh trong quá trình sạc nhanh. Do không sử dụng quạt, thiết bị vận hành hoàn toàn yên tĩnh, phù hợp để đặt trong phòng ngủ hoặc mang theo khi đi công tác. Theo công bố của hãng, bộ sạc có thể đưa pin iPhone từ 0 lên 50% trong khoảng 34 phút ở điều kiện tiêu chuẩn. Trong quá trình trải nghiệm thực tế, tốc độ sạc vẫn đạt mức ấn tượng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng thường xuyên di chuyển.

Nếu Foldable hướng tới tính linh hoạt thì UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock lại được phát triển như một phụ kiện cố định cho không gian làm việc. Dock sở hữu trọng lượng khoảng 545 g với phần đế được gia trọng giúp giữ vững khi người dùng gắn hoặc tháo điện thoại bằng một tay. Thiết kế hoàn thiện bằng vật liệu cao cấp kết hợp bề mặt silicone mềm mang lại cảm giác chắc chắn và sang trọng hơn. Tương tự phiên bản Foldable, UltraCharge Pro cũng có ba khu vực sạc riêng cho iPhone, Apple Watch và AirPods, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh góc nhìn của điện thoại lên tới khoảng 70 độ để thuận tiện theo dõi thông báo hoặc xem nội dung trong khi sạc.

UltraCharge Pro nổi bật với hệ thống quạt ChillBoost chủ động giúp kiểm soát nhiệt độ khi sạc nhanh Qi2 25W.

Điểm khác biệt lớn nhất của UltraCharge Pro nằm ở hệ thống ChillBoost chủ động. Quạt làm mát được tích hợp phía sau cụm sạc từ tính giúp giảm nhiệt trong quá trình sạc nhanh, từ đó hạn chế hiện tượng điện thoại tự động giảm công suất khi nhiệt độ tăng cao. Belkin cho biết giải pháp này có thể giúp thiết bị mát hơn tới khoảng 7 độ C trong một số điều kiện sử dụng. Đây là lợi thế đáng chú ý đối với những người thường xuyên vừa sạc vừa xem video, làm việc hoặc đặt bộ sạc tại môi trường có nhiệt độ cao. Theo thử nghiệm của hãng, UltraCharge Pro có thể đưa pin iPhone lên 50% chỉ sau khoảng 25 phút, trong khi trải nghiệm thực tế dao động quanh mức 30–35 phút tùy điều kiện môi trường và tình trạng pin.

Cả hai mẫu sạc đều khai thác sức mạnh của chuẩn Qi2 25W, nhưng công suất tối đa sẽ phụ thuộc vào thiết bị tương thích. Các mẫu iPhone từ dòng 16 trở lên có thể tận dụng đầy đủ tốc độ sạc mới, trong khi các thế hệ iPhone 12 đến iPhone 15 vẫn hoạt động ổn định nhưng chủ yếu giới hạn ở mức 15W. Một số smartphone Android hỗ trợ Qi2 cũng có thể sử dụng đế sạc từ tính nếu được trang bị nam châm hoặc ốp lưng tương thích. Với mức giá khoảng 3,75 triệu đồng cho UltraCharge 3-in-1 Foldable và từ 4,7–5 triệu đồng cho UltraCharge Pro tại Việt Nam, Belkin mang đến hai lựa chọn rõ ràng cho người dùng hệ sinh thái Apple: một thiết bị nhỏ gọn để đồng hành trên mọi hành trình hoặc một dock sạc cao cấp giúp bàn làm việc gọn gàng, đồng thời sạc nhanh cả iPhone, Apple Watch và AirPods chỉ với một ổ cắm điện.