"Pin thủ" chỉ ra 4 thói quen sạc pin khiến iPhone nhanh chai

Pin là một trong những linh kiện có tuổi thọ hữu hạn trên mọi mẫu iPhone. Tuy nhiên, tốc độ xuống cấp của viên pin không chỉ phụ thuộc vào thời gian sử dụng mà còn bị ảnh hưởng lớn bởi thói quen sạc hằng ngày của người dùng. Không ít người vẫn giữ những cách sử dụng tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến pin lithium-ion phải hoạt động trong điều kiện áp lực cao, dẫn đến hiện tượng chai pin nhanh hơn dự kiến. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ thiết bị và duy trì hiệu suất ổn định, người dùng nên sớm từ bỏ bốn thói quen phổ biến dưới đây.

Thói quen đầu tiên là luôn cố gắng sạc pin lên mức 100%. Nhiều người cho rằng pin đầy sẽ giúp sử dụng lâu hơn, nhưng đối với công nghệ pin lithium-ion, việc duy trì mức điện áp tối đa trong thời gian dài lại khiến các phản ứng hóa học bên trong diễn ra nhanh hơn, làm tăng tốc quá trình lão hóa. Thay vì liên tục sạc đầy, người dùng nên giới hạn mức pin ở khoảng 80–90% nếu điều kiện sử dụng cho phép. Với các dòng iPhone 15 trở lên, Apple đã bổ sung tính năng giới hạn mức sạc tối đa ở 80%, 90% hoặc 95%, giúp giảm áp lực lên viên pin và kéo dài tuổi thọ trong quá trình sử dụng lâu dài.

Duy trì mức sạc hợp lý thay vì luôn cố gắng đạt 100% giúp giảm tốc độ chai pin trên iPhone.

Một sai lầm khác là bỏ qua tính năng Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging) được tích hợp sẵn trên iOS. Nhiều người có thói quen cắm sạc qua đêm và để thiết bị duy trì mức pin 100% trong nhiều giờ liên tục. Dù hệ thống đã tự ngắt dòng điện khi sạc đầy, viên pin vẫn phải chịu áp lực điện áp cao trong thời gian dài. Tính năng sạc tối ưu hóa được Apple phát triển nhằm giải quyết vấn đề này. Hệ thống sẽ học thói quen sử dụng của chủ máy, tự động dừng sạc ở khoảng 80% rồi chỉ hoàn tất phần còn lại ngay trước thời điểm người dùng thường rút sạc. Đây là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế quá trình lão hóa pin mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh đó, việc vừa cắm sạc vừa sử dụng iPhone để chơi game đồ họa nặng, chỉnh sửa video hay xử lý các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao cũng là nguyên nhân khiến pin xuống cấp nhanh chóng. Trong lúc sạc, bản thân viên pin đã sinh nhiệt. Nếu đồng thời bộ xử lý phải hoạt động ở công suất lớn, lượng nhiệt phát sinh sẽ tăng lên đáng kể, tạo ra môi trường không lý tưởng cho pin lithium-ion. Nhiệt độ cao là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ pin và còn có thể tác động đến các linh kiện khác bên trong thiết bị. Vì vậy, nếu cần sạc nhanh hoặc muốn bảo vệ pin, người dùng nên hạn chế sử dụng iPhone cho các tác vụ nặng trong quá trình nạp điện.

Hạn chế chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng khi đang sạc để tránh tình trạng iPhone quá nhiệt và giảm tuổi thọ pin.

Cuối cùng, việc sử dụng củ sạc và cáp sạc không rõ nguồn gốc vẫn là rủi ro mà nhiều người dùng gặp phải. Các phụ kiện giá rẻ, kém chất lượng thường không được trang bị đầy đủ mạch bảo vệ, khiến dòng điện cung cấp thiếu ổn định, dễ làm thiết bị nóng lên bất thường và tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng cổng sạc hoặc các linh kiện nguồn bên trong máy. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên ưu tiên bộ sạc chính hãng hoặc phụ kiện của các nhà sản xuất uy tín đạt chứng nhận MFi. Chi phí đầu tư cho một bộ sạc đạt chuẩn có thể cao hơn đôi chút, nhưng sẽ giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn và hạn chế những khoản sửa chữa tốn kém trong tương lai.

Dù pin iPhone là linh kiện sẽ hao mòn theo thời gian, người dùng hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này bằng những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng. Không nhất thiết phải thay pin hay nâng cấp thiết bị quá sớm, chỉ cần sạc đúng cách, tận dụng các tính năng bảo vệ pin của iOS, tránh để máy quá nhiệt và sử dụng phụ kiện đạt chuẩn, tuổi thọ viên pin sẽ được cải thiện đáng kể. Đây cũng là cách đơn giản giúp iPhone duy trì hiệu năng ổn định, hoạt động bền bỉ hơn trong nhiều năm.