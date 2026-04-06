Soi loài xương rồng đẹp nhất thế giới, nhiều người lùng làm cảnh

Giữa những ban công đầy nắng và các khu vườn treo lặng gió, loài xương rồng tuyệt đẹp này buông rủ như những dòng thác xanh mềm mại.

Xương rồng đuôi chuột (Aporocactus flagelliformis), có nguồn gốc từ Mexico, nổi bật với những thân dài, mảnh và rủ xuống tự nhiên như những chiếc roi mềm. Không giống hình ảnh gai góc, cứng cáp quen thuộc của họ xương rồng, loài này mang đến một vẻ đẹp có phần “uyển chuyển” hiếm thấy. Những thân cây có thể dài tới hơn một mét, phủ đầy gai nhỏ mịn như lông, khiến tổng thể trông mềm mại hơn là "dữ dằn".

Vẻ đẹp của xương rồng đuôi chuột thực sự bừng sáng khi mùa hoa đến. Vào khoảng mùa xuân đến đầu hè, từ những thân xanh rủ xuống bất chợt xuất hiện những bông hoa màu hồng đậm hoặc đỏ tím rực rỡ. Hoa có dạng ống, cánh mảnh, mở rộng như những chiếc kèn nhỏ, tạo nên sự tương phản nổi bật với màu xanh của thân cây. Chính sự kết hợp này khiến loài cây trở thành lựa chọn yêu thích trong trang trí ban công, giỏ treo hoặc sân vườn nhỏ.

Điểm thú vị là dù trông mong manh, xương rồng đuôi chuột lại khá “dễ tính” trong việc chăm sóc. Cũng như nhiều loài xương rồng khác, nó ưa ánh sáng mạnh nhưng không cần nắng gắt liên tục, có khả năng chịu hạn tốt nhờ tích trữ nước trong thân. Tuy nhiên, do cấu trúc thân dài và mảnh, cây dễ bị úng nếu tưới quá nhiều, nên việc kiểm soát nước là yếu tố quan trọng. Đất trồng cần thoát nước tốt, thường là hỗn hợp đất pha cát hoặc giá thể chuyên dụng cho xương rồng.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, loài cây này còn mang lại cảm giác thư giãn thị giác. Những dải thân rủ xuống tự nhiên tạo nên nhịp điệu mềm mại trong không gian, đặc biệt khi treo ở vị trí cao để cây phát huy hết vẻ đẹp “thác đổ”. Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, một chậu xương rồng đuôi chuột có thể trở thành điểm nhấn xanh vừa lạ mắt vừa dễ chăm.

Ngày nay, Aporocactus flagelliformis không chỉ được trồng phổ biến ở châu Mỹ mà còn lan rộng khắp thế giới như một loại cây cảnh độc đáo. Nó là minh chứng rằng ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, thiên nhiên vẫn có thể tạo ra vẻ đẹp mềm mại và đầy sức sống.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
Cuốn chiếu khổng lồ dài 30 cm được nhiều người săn lùng làm thú cưng

Trong thế giới của những sinh vật nhỏ bé dưới chân chúng ta, có một “gã khổng lồ hiền lành” khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò khi bắt gặp.

Loài cuốn chiếu khổng lồ châu Phi mang tên khoa học Archispirostreptus gigas là một trong những loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài tới 25–30 cm, thân hình tròn trịa với hàng trăm chiếc chân nhỏ xíu chuyển động nhịp nhàng như những làn sóng. Khi quan sát kỹ, người ta dễ bị mê hoặc bởi cách cơ thể chúng uốn lượn mềm mại, vừa chậm rãi vừa đều đặn, như một cỗ máy sinh học hoạt động hoàn hảo.

Chiêm ngưỡng sinh vật kỳ diệu được ví như 'rừng mưa nhiệt đới dưới nước'

Ẩn mình dưới đại dương xanh thẳm, san hô không chỉ tạo nên những rạn đá tuyệt đẹp mà còn là nền tảng của hệ sinh thái biển.

“Kiến trúc sư” thầm lặng của đại dương. San hô thuộc lớp Anthozoa, là những sinh vật nhỏ bé nhưng có khả năng xây dựng nên các rạn san hô khổng lồ qua hàng nghìn năm. Mỗi cá thể san hô tiết ra canxi cacbonat tạo thành bộ xương cứng, dần dần tích tụ thành các cấu trúc đá vôi rộng lớn, trở thành nơi cư trú của vô số loài sinh vật biển. Ảnh: gbrrestoration.org.
Không phải thực vật mà là động vật. Mặc dù có hình dạng giống cây hoặc hoa, san hô thực chất là động vật thuộc ngành Cnidaria, cùng nhóm với sứa và hải quỳ. Chúng có các xúc tu chứa tế bào gai dùng để bắt mồi và tự vệ, cho thấy bản chất săn mồi rõ rệt của mình. Ảnh: Flickr.
Sinh vật khổng lồ lông lá sống trong khu rừng 'rậm rạp nhất châu Phi'

Ẩn sâu trong vùng rừng núi Đông Phi, Vườn quốc gia Bwindi (Uganda) là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học và hoang dã nhất hành tinh.

Một trong những khu rừng cổ xưa nhất châu Phi. Bwindi được xem là rừng mưa nhiệt đới cổ đại, tồn tại từ thời kỳ băng hà cách đây hàng chục nghìn năm. Nhờ lịch sử lâu dài, nơi đây tích tụ được hệ sinh thái phong phú với nhiều loài sinh vật tiến hóa độc lập. Ảnh: Flickr.
Địa hình dốc và rậm rạp đúng như tên gọi. Tên “Bwindi” trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “khu rừng tối và rậm”. Địa hình nơi đây gồm các sườn núi dốc, thung lũng sâu và thảm thực vật dày đặc, khiến việc di chuyển trong rừng khá khó khăn. Ảnh: Flickr.
