Xã hội

11 lái xe ở Hải Phòng dương tính với ma túy, có cả tài xế xe khách

Trong 15 ngày đầu ra quân, Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng liên ngành phát hiện 11 lái xe dương tính với ma túy, trong đó có 1 lái xe khách.

Hải Ninh

Ngày 2/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an thành phố về việc xử lý nghiêm, ngăn chặn từ gốc các trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy, từ ngày 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe trong và ngoài cảng thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, cũng như trên các tuyến đường huyết mạch dẫn đến khu công nghiệp và cảng nước sâu Lạch Huyện, Hải Phòng.

5444.jpg
Ảnh minh họa.

Trong 15 ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm soát 2.720 phương tiện, gồm 2.150 xe đầu kéo, 356 xe tải, 199 xe khách và 15 xe bồn.

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng liên ngành phát hiện 11 lái xe dương tính với ma túy (5 lái xe đầu kéo, 5 lái xe tải và 1 lái xe khách). Ngoài ra, lực lượng Công an cũng lập biên bản xử lý đối với 2 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Kế hoạch kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người lái xe và doanh nghiệp vận tải.

Đáng chú ý, tai nạn giao thông trong 15 ngày đầu ra quân đã giảm rõ rệt cả 3 tiêu chí (so cùng kỳ năm 2024) với 28 vụ giảm (-47%), số người chết giảm 8 trường hợp (-35%) và số người bị thương giảm 20 trường hợp (-48%).

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và chất kích thích gây ra.

