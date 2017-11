Vết máu của cháu bé 23 ngày tuổi đã tố cáo bà nội

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, việc xác định bà Xuân là nghi can số một bắt đầu từ vết máu trên tay bà.

Bà Phạm Thị Xuân và hiện trường vụ án. Liên quan tới nghi can gây ra cái chết của cháu bé 23 ngày tuổi ở TX.Bỉm Sơn, ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi bản tin đầu tiên trên website. Theo đó, CSĐT đã làm rõ và xác định được nghi can liên quan cái chết của cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), sinh năm 1952, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.



Theo đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa: Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Thanh Hóa huy động lực lượng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có mặt ngay tại hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra. Đến 16h ngày 28.11, lực lượng xác định được nghi can có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé.

Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà nội cháu bé về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cóc cháu bé, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. Toàn bộ sự việc là do bà nội cháu bé dựng lên.

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Tuy nhiên, câu chuyện bắt cóc do bà Xuân dựng lên quá ly kỳ nên nảy sinh nhiều đồn đoán khác.

Ngay từ đầu, cơ quan điều tra nhận định bà Xuân là nghi can, tuy nhiên khi chưa phát hiện xác cháu bé, mới chỉ nghi bà Xuân đưa cháu bé đi làm phép vì cháu bé sinh vào ngày rằm.

Tuy nhiên, chính vết máu trên tay bà đã tố cáo bà. Khi xác định vết máu thu thập trên tay bà Xuân chính là máu của cháu bé, cơ quan chức năng đã định hướng điều tra nghi phạm chính là bà Xuân.

Trước đó, tối 25.11, khi cháu bé đang nằm trên giường cựa khóc, bà Xuân bế cháu bé lên và vừa bế cháu đi lại vừa xem ti vi. Bà Xuân hẫng chân ngã rơi cháu bé ra phía trước và đè lên.

Ngay lúc đó, cháu bé bị vỡ quai hàm và rạn nứt hộp sọ, máu và sữa ộc ra. Bà Xuân hoảng quá, quấn bé bỏ vào bì rồi giấu đi.