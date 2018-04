Lời khai của nghi phạm chột mắt đâm nữ tiểu thương 14 nhát dao

Tại cơ quan công an, nghi phạm sát hại dã man nữ tiểu thương bán thịt heo đã có những lời khai rùng mình.

Đối tượng Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ TX Duyên Hải, Trà Vinh) – nghi phạm sát hại dã man bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ TX Duyên Hải, Trà Vinh – tiểu thương bán thịt heo) bằng 14 nhát dao đã có những lời khai ban đầu.

Ra tay tàn độc

Tại cơ quan Công an, Hưng “chột mắt” thừa nhận hành vi giết nạn nhân để cướp tài sản. Gã này khai, do làm nghề mổ heo nên quen biết với bà Đào và biết nữ tiểu thương đeo nhiều nữ trang trên người.

Từ đây, Hưng nảy sinh ý định sát hại bà Đào để cướp tài sản. Đặc biệt, Hưng còn biết mọi sinh hoạt của nạn nhân. Cụ thể, bà Đào sống một mình. 3h sáng hàng ngày, bà này chạy xe máy đến lò mổ để lấy thịt đem ra chợ bán.

Nghi phạm Hưng sát hại nữ tiểu thương để cướp vàng. Ảnh: C.A

Rạng sáng 23/3, Hưng cầm con dao thường ngày mổ heo đến phục kích trước nhà bà Đào.

Khi bà Đào mở cửa dẫn xe ra đi đến lò mổ heo, hắn nhảy vào nhà, cầm dao chém xối xả nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi sát hại nạn nhân, gã ác nhân tháo hết nữ trang. Trước khi rời khỏi hiện trường, Hưng cẩn thận tắt đèn, khép cửa lại rồi lấy xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát.

Trên đường đi, Hưng sợ điều khiển xe máy của nạn nhân sẽ dễ bị công an phát hiện nên hắn bỏ lại bên đường rồi lên bắt xe đò lên TP.HCM. Thời gian này, sợ bị phát hiện nên Hưng không bán tài sản cướp của bà Đào mà sử dụng tiền mang theo trong người.

Còn về bà Đào, chủ lò mổ heo không thấy người phụ nữ này đến lấy thịt bán như mọi ngày nên gọi điện thoại nhưng không được. Chủ lò mổ gọi điện nhờ hàng xóm sang tìm bà Đào thì phát hiện vụ việc.

30 ngày truy bắt kẻ thủ ác

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng công an TX Duyên Hải cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để thu thập tang chứng, vật chứng liên quan đến vụ án.

Kết quả khám nghiệm, trên người nạn nhân có 14 vết dao ở vùng bụng, ngực, cổ và tay trái. Trong đó có vết đâm gây thủng tim phổi. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Vụ án mạng khiến người dân ở Trà Vinh bàng hoàng. Hàng trăm người tò mò theo dõi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Người dân cho biết, bà Đào có 2 người con nhưng đang ở xa. Còn bà Đào là người chịu khó làm ăn nên tiết kiệm được tiền cất nhà kiên cố, sắm xe SH và đeo nhiều nữ trang.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương truy bắt đối tượng. Một mũi trinh sát liên hệ với công an các tỉnh lân cận thông báo chiếc xe nghi hung thủ đang điều khiển. Một mũi trinh sát rà soát các đối tượng trên địa bàn.

Công tác điều tra, khám phá án được triển khai quyết liệt. Trưa cùng ngày, người dân ở ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe SH của nạn nhân bị bỏ ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.

Trích xuất camera trên đường hung thủ điều khiển xe bỏ chạy, trinh sát phát hiện nghi can chính là đối tượng Kim Thành Hưng. Hưng là đối tượng hình sự thuộc công an quản lý. Hắn không vợ con, không nghề nghiệp ổn định và có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Khi xảy ra vụ án, Hưng vắng mặt bất thường tại địa phương.

Còn về Hưng, biết lực lượng công an đang truy bắt nên hắn liên tục thay đổi địa điểm.

Có lúc hắn từ TP.HCM trốn lên các tỉnh Tây Nguyên. Sau đó, quay về Tây Ninh để cắt dấu các trinh sát. Từ đây, hắn trốn sang Campuchia rồi bán hết số vàng cướp của bà Đào được 200 triệu đồng.

Hưng dùng số tiền này "nướng" vào các sòng bạc ở nước bạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định, Hưng có mối quan hệ thân quen ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và thường xuyên qua lại Svay Riêng, Campuchia đánh bạc.

Xác định đối tượng đang lẩn trốn ở Campuchia, Công an Trà Vinh phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Bộ Nội vụ Campuchia bắt được Hưng vào tối 23/4, khi hắn đang lẩn trốn ở Candal, TP Phnôm Pênh, Campuchia.

Liên quan đến hành trình phá vụ án này, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc công an tỉnh cho 2 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt đối tượng.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh biểu dương thành tích của tập thể và cá nhân trong việc truy tìm tung tích và truy bắt đúng thủ phạm gây án, kịp thời trấn an dư luận.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 30 triệu đồng.