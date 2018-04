CQĐT thu được gì trong cuộc khám xét nhà ông Phan Văn Vĩnh?

Theo nguồn tin Tiền Phong, tối ngày 6/4, khi tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công An), cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới vụ án và vài chục triệu đồng tiền mặt.

Cũng theo nguồn tin, trong những lần làm việc với cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh đã thừa nhận những sai trái liên quan vụ án, ông Vĩnh cũng đã xác định tâm lý về việc đối mặt chịu án. Cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ có hay không việc ông Phan Văn Vĩnh được hưởng lợi từ đường dây cờ bạc trên.

Hiện tại, ông Phan Văn Vĩnh bị giam ở khu biệt giam, sức khỏe và tinh thần hoàn toàn bình thường.

Ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Trước đó, ngày 6/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Vĩnh bị khởi tố vì liên quan tới vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố".

Cơ quan công an khám xét nhà ông Vĩnh vào tối ngày 6/4. Nguồn Zing.