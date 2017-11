Vụ án bé gái Việt bị giết ở Nhật Bản: 247 ngày tìm công lý

Nửa năm sau vụ án đau lòng bé gái Việt bị giết tại Nhật Bản và gây nên làn sóng phẫn nộ trong nước cũng như quốc tế, thời khắc xét xử và đưa hung thủ ra trước pháp luật đã gần điểm. Ngày 28/11 này, vụ việc bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản sẽ được đưa ra xét xử.

Cho tới giờ, toàn cảnh vụ án vẫn là nỗi ám ảnh đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Hành trình 247 ngày đòi lại công bằng cho bé Nhật Linh đã sắp đến đoạn kết.

Ngày 24/3/2017

Thông tin một bé gái người Việt Nam tại Nhật Bản bị mất tích được đăng tải trên các báo chí địa phương Nhật Bản. Cô bé người Việt tên Lê Thị Nhật Linh được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang trên đường đi học vào ngày 24/3, tuy nhiên cô giáo và các bạn không thấy bé đến trường. Khi đi, bé mặc quần màu hồng, áo trùm đầu xám và đeo cặp sách màu đỏ.

Theo Yahoo Japan, ngay sau khi bé Linh mất tích vào ngày 24/3, trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn.

Khoảng 9h tối ngày 24/3/2017

Trên trang web "2chan" - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin:

"Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".

Thông tin này cũng đã được đưa ra trong cuộc họp báo với các nhà chức trách hôm 27/3.

Ngày 26/3/2017

Vào khoảng 7 giờ sáng 26/3, một người đàn ông phát hiện xác một bé gái khoảng 10 tuổi đã chết trong tình trạng không quần áo và không có giấy tờ tại một bờ sông ở thành phố Akibo, Chiba.

Nơi phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường bé Nhật Linh mất tích khoảng 10 km. Thi thể đó nhanh chóng được xác định là của bé Lê Thị Nhật Linh trong bản tin thời sự tối lúc 18h cùng ngày - được phát hiện ở một mương nước ở tỉnh Chiba, thành phố Matsudo, Nhật Bản trong tình trạng lõa thể; quần áo, hộp đựng bút, còi chống tội phạm, và các vật dụng khác được cho là của bé cũng được tìm thấy nằm rải rác quanh bờ sông.

Ngày 31/3/2017

Trong khi cảnh sát Nhật Bản đang nhanh chóng vào cuộc điều tra, lễ tang của bé Nhật Linh đã được tiến hành. Khoảng 500 người đã đến dự lễ tang của bé Lê Thị Nhật Linh để chia buồn cùng gia đình sau vụ việc thương tâm, trong đó có thị trưởng của thành phố Matsudo. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ ở thành phố; cô bé được các nhà sư địa phương làm nghi lễ cầu siêu.

Cha mẹ bé Nhật Linh cũng nhanh chóng được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ làm các thủ tục sang Nhật để tổ chức tang lễ của bé.

Mùng 1/4/2017

Thi thể của bé đã được đưa về Việt Nam để an táng ở quê nhà.Tại quê nhà bé Nhật Linh, người dân và họ hàng của cô bé đã bày tỏ lòng thương tiếc và đưa tiễn cô bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiến độ điều tra vụ việc cũng được đẩy nhanh hết mức có thể. Các giám định pháp y sau đó cho thấy bé Nhật Linh tử vong do bị siết cổ, đồng thời trên đầu cũng có dấu hiệu tổn thương do bị đánh bằng vật cùn. Một số nghi vấn về việc bé đã bị xâm hại trước khi chết cũng được đưa ra, đồng thời hình ảnh được cung cấp từ các camera an ninh cũng cho thấy những dấu hiệu của kẻ khả nghi và chiếc ô tô mà hắn sử dụng.

Theo đó, trong khi đang đi bộ một mình và một người đàn ông đã tiếp cận bé từ phía sau. Do hình ảnh được cung cấp chưa đủ rõ ràng nên cảnh sát vẫn đang tiến hành phân tích hình ảnh để xác định người đàn ông đó có liên quan tới vụ việc hay không.

Các báo cáo khám nghiệm tử thi, theo NHK, cho thấy bé Nhật Linh nhiều khả năng đã bị trói chân tay trong trạng thái không thể kháng cự. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Linh đã bị giết hại bằng cách siết cổ vào khoảng 5 tiếng sau khi mất tích; hung thủ có thể đã sử dụng khăn hoặc thắt lưng.

Ngày 4/4/2017

Chỉ 3 ngày sau lễ tang của Nhật Linh cảnh sát Nhật đã bắt được kẻ tình nghi giết hại bé Nhật Linh, nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe ô tô của hắn.

Nghi phạm là Kamimasa Shibuya, 40 tuổi, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Linh đang theo học. Kamimasa đồng thời cũng nằm trong nhóm những người hàng ngày trông chừng các em học sinh đi học ở khu bé Nhật Linh sống; con trai y thậm chí còn là bạn cùng lớp của bé Linh. Khi bị bắt, thái độ của hung thủ bình tĩnh đến đáng sợ, đồng thời hắn cũng từ chối khai nhận bất cứ thông tin gì.

Trong quá khứ, Kamimasa không có tiền án tiền sự, nhân thân cũng thuộc vào dạng tương đối tốt. Duy chỉ có một điểm đáng chú ý là gã cưới vợ vào năm 25 tuổi, nhưng khi đó vợ của gã mới 16 tuổi - tuổi chưa đủ điều kiện thành hôn theo luật pháp Nhật Bản. Gã có ba đời vợ, đều đã ly dị cả ba.

Hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ án, thủ phạm vụ án vẫn từ chối khai báo dẫn tới việc nhiều khả năng nghi phạm sẽ được tạm ngưng việc tạm giam để điều tra. Tuy nhiên, phía cảnh sát Nhật Bản đã tìm được nhiều bằng chứng không thể chối cãi như mẫu ADN và tóc của bé Nhật Linh trong xe hơi của hung thủ, do đó tội danh của Kamimasa là không thể chối cãi được nữa.

Đối mặt với thái độ dửng dưng của sát nhân máu lạnh, bố mẹ bé Nhật Linh rất phẫn nộ và đã quyết tâm phải đòi lại công bằng cho con gái. Mẹ của bé Nhật Linh vẫn tỏ ra rất đau đớn mỗi khi nhắc về bé, trong khi cha của bé, anh Lê Anh Hào khẳng định rằng dù có phải cầm cố tài sản cũng quyết sẽ đấu tranh đến cùng để bắt kẻ thủ ác nhận lấy hình phạt thích đáng trước pháp luật. Anh cũng cho biết, cần phải làm rõ động cơ của kẻ sát nhân máu lạnh này tới cùng.

Ngày 20/10/2017

Cha bé Nhật Linh đã đăng tải hình ảnh của bé Nhật Linh khi còn sống và đang đi chơi vui vẻ, hồn nhiên ở tháp Tokyo. Đoạn phim đã gây xúc động mạnh cho những người quan tâm tới vụ việc. Đây là một trong những cố gắng cuối cùng của người cha thương con bên lề phiên xét xử công khai vào ngày 28 tháng 11 tới đây.

Cha mẹ của bé Nhật Linh đang hết sức vận động hành lang để tìm lại công bằng cho bé; được biết hai anh chị muốn kẻ thủ ác phải trả giá với hình phạt cao nhất của pháp luật Nhật Bản cho tội bắt cóc, giết người và dâm ô.