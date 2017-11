Siêu núi lửa Agung "nổi giận", Indonesia sơ tán 100.000 dân

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trên đảo, chính quyền Indonesia cho biết cần nhanh chóng di tản hết 100.000 dân ra khỏi khu vực gần núi lửa.

Chính quyền đảo Bali (Indonesia) vừa nâng cấp báo động siêu núi lửa Agung lên cấp 4, cấp cao nhất vì dấu hiệu cho thấy ngọn ngúi lửa này đang chuyển sang giai đoạn phun mắc ma, chực chờ một đợt phun trào dữ dội.

Tính đến thời điểm này đã có 40.000 dân di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều du khách bị mắc kẹt lại đảo do bụi, khói từ núi lửa Agung cao hơn 4.000 mét, khiến cho các chuyến bay dường như buộc phải ngưng hoạt động. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trên đảo, chính quyền địa phương cho biết cần nhanh chóng di tản hết 100.000 dân ra khỏi khu vực gần núi lửa.

"Chúng tôi yêu cầu người dân nhanh chóng di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm vì có thể sẽ xảy ra một vụ phun trào lớn"- Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia thông báo.

Ông Sutopo cho biết, có một số người dân không chịu di tản do họ còn nuối tiếc nông trại và vật nuôi, một số khác thì cho rằng họ vẫn đang trong vùng an toàn. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh phải hết sức thuyết phục thậm chí là dùng vũ lực để đưa họ đi nơi khác.

Thêm vào đó, Sutopo cảnh báo người dân khi di tản cần tránh xa các khu vực sông vì mắc ma dễ dàng len theo các dòng chảy và đây là nguyên nhân gây chết người nhiều nhất.

Tính đến hiện nay, đã có 445 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến 59.000 du khách. Việc đóng cửa các chuyến bay có hiệu lực đến ngày mai 28-11, tuy nhiên với tình hình nguy hiểm như hiện nay, lệnh cấm sẽ đươc xem xét thay đổi trong vòng 6 giờ tới.