Sếp lớn dầu khí bỏ trốn: Quan lộ thênh thang đến đường tù tội

Danh sách những sếp dầu khí bị khởi tố, bắt tạm giam tiếp tục được nối dài.

Vũ Đình Duy: Từ trốn đi chữa bệnh đến lệnh khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) và các đơn vị liên quan.

Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận... là những nhân vật bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các quyết định khởi tố 5 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can và lệnh khám xét đối với 5 bị can, gồm: Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX và Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTEX. Vũ Đình Duy đã trốn đi nước ngoài chữa bệnh từ tháng 10 năm ngoái gây xôn xao dư luận.

3 người khác là Vũ Phương Nam, Kế toán trưởng PVTEX; Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTEX; Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty PVC.KBC.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Vũ Đình Duy được giao trọng trách là Tổng giám đốc từ tháng 7/2009. Vũ Đình Duy gắn bó với PVTex đến tháng 2/2014 thì rời chức vụ này, để lại nhà máy 7.000 tỷ ngưng hoạt động vì thua lỗ. Làm sếp ở PVTex được gần 5 năm (từ tháng 7/2009 đến 2/2014), tháng 12/2014 ông Vũ Đình Duy được chủ tịch UBND TP. Hải Phòng bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng.

Nhưng ông Duy không ngồi ở chiếc ghế này quá lâu. Bởi chỉ 6 tháng sau, vào 6/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương khi đó là ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm ông Duy làm Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp.Vị trí này ông Duy cũng ngồi có hơn 11 tháng. Sau đó, ông này lại được cựu Bộ trưởng Hoàng ký quyết định cho giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) kể từ ngày 8/4/2016.

Đáng chú ý, quyết định bổ nhiệm này được ký chỉ 1 ngày trước khi ông Vũ Huy Hoàng rời ghế nóng Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vậy là, chỉ trong chưa đầy 2 năm, cựu “sếp” PVTex đã 3 lần được bổ nhiệm vào nhiều chiếc ghế khác nhau.

Trong kết luận thanh tra PVTex, Thanh tra Chính phủ nhận định, quá trình thanh tra dự án đã phát hiện có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Do đó, cơ quan này kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Không lâu sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Vũ Đình Duy đã không xuất hiện ở cơ quan với lý do “xin nghỉ chữa bệnh”.

Dự án xơ sợi Đình Vũ đắp chiếu và dấu ấn của Vũ Đình Duy.

Kẻ bỏ trốn, người vào tù

Như vậy, dự án xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng là dự án thứ 2 của ngành dầu khí bị công an truy trách nhiệm hình sự các cựu lãnh đạo.

Trước đó, liên quan đến vụ thua lỗ và thất thoát gần 3.300 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) , Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng về hành vi Cố ý làm trái quy định... và tham ô tài sản.

Cụ thể, vào tháng 9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo của Tổng Công ty PVC về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC.

Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đã bị khởi tố về tội Tham ô tài sản và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng này hiện đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Ngày 15/2/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can về tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ Luật Hình sự, phần lớn là cựu lãnh đạo các công ty thành viên của Tổng công ty PVC..

Tiếp đó, ngày 31/3/2017, Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC-KB và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy trốn đi nước ngoài, hiện nay còn một cựu sếp dầu khí nữa vẫn đang “trốn đi du học nước ngoài” từ tháng 10/2016. Đó là ông Lê Chung Dũng, nguyên phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.