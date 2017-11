Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba

Đại diện các đơn vị liên quan cho biết đã chuyển hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibaba cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an)...

Chiều 30/11, tại buổi họp báo tháng 11 do UBND TP.HCM tổ chức, đại diện các đơn vị liên quan cho biết đã chuyển hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibaba cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.

Bản vẽ phân lô tại khu đất "ảo" trong khu đô thị Tây Bắc Củ Chi để rao bán của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Về vụ việc này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: Sở Xây dựng đã rà soát, tra cứu thông tin và nhận thấy Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM thành lập ngày 12/10/2017 do ông Nguyễn Văn Huấn làm đại diện pháp luật.



Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, xác minh, Sở Xây dựng cũng có thêm thông tin về các công ty do những thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Huấn đăng ký thành lập có liên quan đến Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng ALI, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Công ty cổ phần Alibaba Law Firm.

Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi , công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng. Nhưng trên thực tế, đây là khu đất có diện tích trên 97 ha thuộc một phần khu VIII-3, Khu đô thị Tây Bắc tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc chỉ mới họp theo đề nghị về thực hiện dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và chưa triển khai thủ tục gì. Hiện Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc đã tạm ngưng không xem xét hồ sơ của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Việc Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi, công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng là không đúng với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với sai phạm này, thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, xét thấy việc hoạt động kinh doanh này của Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Sở Xây dựng đã phối hợp và chuyển giao hồ sơ cho C46, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM triển khai thủ tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.

Liên quan về vụ việc này, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng khẳng định hiện hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibabab đã được bàn giao cho C46 tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi, Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng. Qua xác minh, các công ty này nhận giữ chỗ cho 493 khách hàng, tiền đặt cọc hơn 17 tỷ đồng. Để tránh vấn đề pháp lý, các công ty này không làm hợp đồng giao dịch với khách hàng mà chỉ làm giấy nhận tiền.