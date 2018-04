Vì sao nhóm nhạc Zero 9 vừa ra mắt đã bị ném đá?

(Kiến Thức) - Zero 9 là nhóm nhạc do Tăng Nhật Tuệ làm ông bầu. Nhóm được đào tạo trong vòng 2 năm trước khi ra mắt và gồm 7 thành viên. Ngay khi vừa được giới thiệu, nhóm nhạc Zero 9 đã bị gắn mác thảm họa.