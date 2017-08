Ariana Grande bất ngờ hủy show ở VN trước giờ diễn 5 tiếng

Theo dự kiến, tối 23/8, Ariana Grande sẽ có đêm diễn đặc biệt ở sân vận động Quân khu 7, TP. HCM. Đêm nhạc nằm trong chuyến lưu diễn The dangerous woman tour của nữ ca sĩ quốc tế.



Ariana Grande bất ngờ hủy show vào sát giờ diễn.

Tuy nhiên, trước đêm diễn ít giờ, Ariana Grande hủy show khiến người hâm mộ hoang mang. Trên Instagram cá nhân, Ariana Grande chia sẻ: "Gửi đến những người yêu mến tôi ở Việt Nam. Tôi thành tâm xin lỗi các bạn vì vấn đề sức khỏe hiện tại của tôi. Tôi đã đến Việt Nam và rất muốn được biểu diễn cho các bạn nhưng bác sĩ không cho phép điều ấy xảy ra. Tôi rất xin lỗi. Tôi rất ghét chuyện này, tôi hứa sẽ bù đắp trong tương lai. Tôi yêu và cảm ơn mọi người đã thông cảm".

Liên hệ với đại diện BTC đêm nhạc tại Việt Nam, người này xác nhận thông tin đêm diễn The dangerous woman tour của Ariana Grande tại Việt Nam phải hủy bỏ vì nữ ca sĩ không thể biểu diễn. Chi tiết về hướng xử lý của BTC sẽ được thông báo sau.

Ariana Grande là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của Mỹ. Cô xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13.

Xuất phát điểm là một diễn viên nhưng vào năm 2013, Ariana Grande nhanh chóng gây được tiếng vang dưới vai trò là ca sĩ sau khi bán sạch 138.000 bản album đầu tay Your truly. Ngay lập tức bài hát The Way trong album hợp tác cùng rapper người Mỹ - Mac Miller đã mang lại cho cô 3 đĩa bạch kim, lọt lop 10 Billboard 100 và giành hạng nhất BXH âm nhạc Itunes .

Năm 2016, ca khúc Dangerous woman nhanh chóng trở thành hiện tượng. Cho đên nay, cô gái trẻ này đã trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 3 đĩa đơn trong 3 album khác nhau góp mặt trên bảng Billboard danh giá. Sau MV Problem của cô nàng đạt 1 tỷ view trên Youtube thì MV Side to side kết hợp cùng nữ rapper Nicky Minaj đã theo kịp để tham gia vào hội tỉ wiew của YouTube.

Ariana bị ảnh hưởng tâm lý sau khi show diễn ở Anh bị khủng bố. >>> Xem video: Nổ lớn tại buổi biểu diễn của Ariana Grande (nguồn VTV24/ YouTube):

Tháng 5/2017, đêm diễn ở Anh trong Dangerous woman tour bị khủng bố. Điều này đã ảnh hưởng không ít đến tâm lý của Ariana Grande. Gần đây, cô cũng bị khán giả Hàn Quốc chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp khi đến biểu diễn ở nước này.