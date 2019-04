Vợ lặng lẽ làm điều này khi thấy tôi quỳ xuống xin lỗi người tình

Tôi là một gã đàn ông đã có gia đình, tôi kết hôn đến nay cũng đã được hơn 20 năm. Nhưng gia đình tôi không thực sự hạnh phúc. Ngày tôi đến với vợ lúc đó cả hai còn rất khó khăn, tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và giờ đây tôi đã có 2 công ty của riêng mình.

Cũng từ ngày bước vào hoạt động kinh doanh tôi đã quen được một người phụ nữ ngoài vợ mình. Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, thú thực mà nói thì nhờ cô ấy mà tôi đã có được rất nhiều hợp đồng vì mối quan hệ của cô ấy rất rộng. Cô ấy là một người phụ nữ giỏi, thành đạt nhưng không chịu lấy chồng mà lại… yêu tôi.

Ảnh minh họa

Chúng tôi qua lại với nhau như người tình. Cô ấy vẫn một mực ở bên tôi như thế năm này qua năm khác không chịu đến với ai dù tôi có khuyên can đi nữa. Chưa 1 lần đòi hỏi danh phận, tôi nợ người phụ nữ đó rất nhiều. So với vợ tôi thì cô ấy trẻ hơn, quyến rũ và giỏi giang hơn rất nhiều nhưng tôi cũng không thể chia tay vợ mình để cưới cô ấy. Vì tình nghĩa vợ chồng không phải muốn vứt bỏ là vứt bỏ.

Vợ tôi khá hiền lành, cô ấy giản dị và cũng không hay đòi hỏi. Tình yêu của tôi dành cho vợ đã hết từ đâu, tất cả còn lại cũng chỉ là tình nghĩa dù vậy tôi vẫn rất tôn trọng vợ. Ban đầu khi biết tôi có người khác vợ cũng làm ầm lên nhưng vì con cái cô ấy chấp nhận việc sống cảnh chung chồng với người phụ nữ khác vì cũng chẳng còn cách nào hơn.

Tôi và người tình gắn bó với nhau đến nay cũng đã được 10 năm. Cô ấy vẫn là cánh tay đắc lực giúp tôi trong công việc. Tôi có 1 đứa con riêng với cô ấy. Có lẽ mọi người sẽ mắng chửi tôi là kẻ tham lam, là loại đàn ông không ra gì. Nhưng ai ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Hai người phụ nữ nguyện hi sinh cả đời vì tôi, tôi không biết gọi đó là may mắn hay là tội đồ nữa. Rồi một ngày, trong 1 bữa rượu, tôi đi tiếp khách và uống say. Thú thực lúc đó tôi không còn biết trời đất là gì nữa. Cô gái trong quán bar kéo tôi lên taxi về khách sạn. Tôi chỉ nhớ 1 cách mơ hồ vì khi đó không được tỉnh táo lắm.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi giật mình khi thấy cô gái kia nằm bên cạnh. Tôi hỏi cô ta tại sao tôi lại ở đây? Thì cô ấy kể lại mọi chuyện. Cô gái đưa tôi vào khách sạn còn nói đêm qua có một người phụ nữ đến và vào phòng khiến cô ta sợ hãi. Nhưng người phụ nữ đó chỉ đứng nhìn một lát rồi bỏ đi ngay. Tôi như chết điếng vì tôi biết người đó không ai khác chính là người tình của tôi. Tôi gọi điện thì cô ấy không nghe máy. Tôi biết mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Cô ấy không đánh ghen, không nổi nóng mà chỉ bỏ đi. Điều đó chỉ khiến tôi thấy có lỗi và nể phục cô ấy hơn.

Người phụ nữ đó chỉ chấp nhận tôi có vợ còn khi tôi lên giường với cô gái khác đồng nghĩa với việc tôi đang phản bội cô ấy. Tôi đến nhà riêng tìm nhưng không thấy, vô tình đến công ty tôi gặp người tình ở bãi đỗ xe. Chỉ có hai chúng tôi ở đó, tôi đã quỳ gối xin lỗi. Nhưng cô ấy không nói lời nào rồi bỏ đi, đúng lúc này vợ tôi xuất hiện. Vợ tôi đã chứng kiến tất cả và đứng như chết trân.

1 lúc hai người phụ nữ của tôi quay lưng bước đi khiến lòng tôi tan nát. Tôi không giải thích với vợ nhưng tôi biết cô ấy rất đau lòng. Tình nhân của tôi cũng vậy. Tôi thấy lòng rối bời như tơ vò, có lẽ đó là quả báo cho một kẻ tham lam như tôi. Vợ tôi đề nghị ly hôn khi thấy tôi và tình nhân nặng tình như vậy. Đây đúng là cơ hội tốt để tôi cho người tình của mình một danh phận.

Nhưng tôi không thể làm vậy vì nếu muốn tôi đã chia tay vợ từ lâu rồi. Tôi ở lại ngôi nhà vì tình nghĩa, còn tình yêu tôi vẫn dành cho người tình của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hai người phụ nữ của mình và cả con cái của tôi nữa. Hôn nhân rất phức tạp và tình yêu cũng vậy. Nó khiến con người hạnh phúc nhưng đôi lúc lại khiến ta bế tắc đau khổ và dằn vặt vô cùng.