Xưởng sản xuất mút xốp rộng hơn 2.400m2 bốc cháy dữ dội

Xưởng sản xuất mút xốp rộng hơn 2.400m2 tại Hưng Yên bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản, không gây thiệt hại về người.

Chiều 29/6, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại xưởng sản xuất mút xốp của Công ty TNHH Công nghệ PE FOAM Toàn Cầu ở thôn 11, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo thông tin từ UBND xã Nghĩa Trụ, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày.

Do bên trong nhà xưởng chứa số lượng lớn mút xốp cùng nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét.

Cột khói cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy nhà xưởng tại Hưng Yên chiều 29/6. Ảnh: Tiến Thắng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ... được huy động triển khai các biện pháp ứng cứu. Đồng thời, địa phương nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đến phối hợp xử lý.

Các lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực xảy ra hỏa hoạn, tổ chức phân luồng giao thông, thiết lập khu vực an toàn, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất, tập kết mút xốp của Công ty TNHH Công nghệ PE FOAM Toàn Cầu có diện tích nhà xưởng bị ảnh hưởng khoảng 2.417,9m2.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Đại diện UBND xã Nghĩa Trụ cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều máy móc, nguyên vật liệu, mút xốp cùng tài sản bên trong nhà xưởng đã bị lửa thiêu hủy.

Hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê giá trị thiệt hại.

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