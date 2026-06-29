Cháy 15 tàu cá trên Đầm Thị Nại, thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền trên Đầm Thị Nại, thuộc thôn Huỳnh Giản Nam, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai đã gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân địa phương.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Tuy Phước Đông vào tối 29/6, có 15 tàu cá bị ảnh hưởng, trong đó 12 tàu bị cháy hoàn toàn và 3 tàu bị cháy một phần. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Lửa lan nhanh khiến hơn chục tàu cá bị thiêu rụi. Ảnh: Minh Phụng

Theo chính quyền địa phương, các phương tiện gặp nạn đều là tàu khai thác hải sản xa bờ, có chiều dài từ 15-17 m, công suất từ 700 mã lực trở lên. Giá trị mỗi tàu khoảng trên 700 triệu đồng. Phần lớn số tàu bị cháy được đóng trước năm 2000, là tài sản có giá trị lớn và cũng là phương tiện mưu sinh của nhiều hộ dân ven biển.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 12h30 ngày 29/6 tại khu vực neo đậu tàu thuyền trên Đầm Thị Nại. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh sang các tàu cá neo đậu sát nhau, tạo thành đám cháy lớn.

Do các tàu được buộc liền kề tại khu vực tránh trú nên khi một phương tiện bốc cháy, lửa nhanh chóng bén sang các tàu xung quanh. Kèm theo đó là nhiều vật liệu dễ cháy, nhiên liệu và ngư cụ trên tàu khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Cột khói đen cao hàng chục mét có thể quan sát từ khoảng cách khá xa, khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Tuy Phước Đông đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai công tác dập lửa. Nhiều phương án chữa cháy được áp dụng nhằm khống chế đám cháy, hạn chế nguy cơ lan rộng sang các tàu còn lại.

Nhiều tàu cá neo đậu ở đầm Thị Nại bất ngờ bốc cháy dữ dội

Tuy nhiên, quá trình chữa cháy gặp không ít trở ngại. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trùng với lúc thủy triều xuống thấp, trong khi khu vực các tàu neo đậu nằm khá xa bờ. Điều này khiến xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng khó tiếp cận hiện trường, buộc lực lượng chức năng phải kết hợp nhiều biện pháp để tiếp cận và khống chế ngọn lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và đảm bảo không còn nguy cơ cháy trở lại.

Vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều ngư dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi phương tiện đánh bắt - tài sản lớn nhất của gia đình - bị thiêu rụi chỉ trong thời gian ngắn. Đối với nhiều chủ tàu, việc đầu tư một tàu công suất lớn cần nguồn vốn hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, phần lớn được tích lũy trong nhiều năm hoặc vay mượn để đóng mới, cải hoán. Vì vậy, thiệt hại từ vụ cháy không chỉ dừng lại ở giá trị tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nhiều lao động làm nghề biển.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại để có cơ sở báo cáo cấp trên xem xét các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động khai thác thủy sản.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết liên quan nhằm xác định chính xác nguồn phát hỏa, đồng thời đánh giá các yếu tố có thể dẫn đến việc ngọn lửa lan nhanh giữa các tàu cá neo đậu trong khu vực.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ tại các khu neo đậu tàu cá, đặc biệt vào mùa nắng nóng hoặc tại những nơi các phương tiện tập trung với mật độ lớn. Giới chuyên môn cho rằng cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu trên tàu cũng như xây dựng phương án ứng phó phù hợp tại các khu neo đậu để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.