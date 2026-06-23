Nghệ An chỉ đạo khẩn, không để cháy rừng lan rộng trong nắng nóng cực đoan

Nghệ An đang nỗ lực dập tắt cháy rừng tại Thiên Nhẫn và Vạn An. Chính quyền yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện để bảo vệ người dân và tài sản.

Ngày 23/6, thông tin từ Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, trước diễn biến phức tạp của các vụ cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và Vạn An, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khống chế đám cháy, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia chữa cháy.

Một điểm cháy vẫn âm ỉ trên sườn đồi tại xã Thiên Nhẫn. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, theo dõi và xử lý các tàn lửa nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại trong điều kiện nắng nóng, gió mạnh.

Theo công văn, trước tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy tiếp tục ở mức rất cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài và gió Tây Nam hoạt động mạnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để tổ chức chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ"; bằng mọi biện pháp khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình chữa cháy, các lực lượng phải tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân và những người trực tiếp làm nhiệm vụ.

Trong quá trình chữa cháy, các lực lượng phải tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân và những người trực tiếp làm nhiệm vụ; chủ động phương án bảo vệ, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, không để xảy ra thiệt hại về người.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục khẩn trương mở rộng các tuyến đường băng cản lửa, phát dọn thực bì, khoanh vùng khu vực cháy, kiểm soát chặt các điểm còn âm ỉ nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại hoặc lan sang những khu vực rừng lân cận.

Trường hợp đám cháy diễn biến phức tạp, vượt khả năng kiểm soát của địa phương hoặc cần tăng cường lực lượng, phương tiện, các đơn vị phải khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để đề nghị Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng chức năng hỗ trợ ứng cứu; tuyệt đối không để xảy ra cháy lan trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tài nguyên rừng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục khẩn trương mở rộng các tuyến đường băng cản lửa, phát dọn thực bì, khoanh vùng khu vực cháy, kiểm soát chặt các điểm còn âm ỉ nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại hoặc lan sang những khu vực rừng lân cận.

Đối với các xã, phường có rừng, nhất là những địa phương đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng và gió Tây Nam, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương rà soát, nâng mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; tổ chức trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cao; chủ động lực lượng, phương tiện và phương án xử lý ngay từ khi mới phát sinh cháy, không để xảy ra cháy lớn.

Lực lượng kiểm lâm, quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chữa cháy và bảo vệ hiện trường. Sau khi khống chế hoàn toàn đám cháy, các cơ quan chức năng phải khẩn trương xác định diện tích thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

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