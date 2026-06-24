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Xã hội

Cháy rừng ở Ninh Bình, cột khói bốc cao hàng chục mét

Đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực dãy núi Khe Non (Ninh Bình). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan thành nhiều vệt, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo Trọng Tùng/Vietnamnet

Tối 23/6, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng xảy ra tại dãy núi Khe Non (thôn Đồi Ngang, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực dãy núi Khe Non. Ngọn lửa nhanh chóng cháy thành từng vệt, cột khói bốc cao hàng chục mét.

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Khu vực xảy ra đám cháy. Ảnh: CĐNĐ

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy gồm hơn 80 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân cùng nhiều thiết bị chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng được điều động đến hiện trường xử lý đám cháy.

Thời tiết hanh khô, thảm thực bì dày khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tạo đường băng ngăn lửa cháy lan để hạn chế tối đa thiệt hại đến rừng.

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Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: Tân Thanh 114

Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm mát, theo dõi khu vực vừa xảy ra hỏa hoạn, phòng tránh trường hợp lửa bùng phát trở lại.

vietnamnet.vn
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#Ninh Bình #cháy rừng

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