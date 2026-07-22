Xúc tiến đường bay quốc tế và nội địa sau khi mở lại sân bay Liên Khương

Dự kiến đón 816.000 lượt khách trong 4 tháng cuối năm 2026

Để đón đầu dòng khách du lịch và khôi phục hoạt động thương mại - vận tải, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổng thể về quảng bá du lịch và xúc tiến mạng đường bay ngay sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại.

Theo kịch bản vận hành từ các hãng hàng không, từ ngày 19/8/2026, sân bay Liên Khương dự kiến khai thác với tần suất bình quân từ 36 đến 40 chuyến bay mỗi ngày. Mức độ khai thác này tương ứng với sản lượng vận chuyển trung bình khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Cơ quan quản lý địa phương tính toán tổng lượng khách qua cảng trong 4 tháng cuối năm 2026 sẽ đạt khoảng 816.000 lượt.

Chiến lược xúc tiến đợt này hướng đến việc thiết lập chuỗi liên kết chặt chẽ giữa hãng hàng không, cảng hàng không, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm du lịch, doanh nghiệp vận tải mặt đất và báo chí truyền thông. Qua đó, tỉnh kỳ vọng thúc đẩy đồng bộ tăng trưởng du lịch, thu hút đầu tư, phát triển thương mại và logistics nông sản gắn liền với định vị thương hiệu "Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn".

Nhằm khôi phục thị trường du lịch, tỉnh Lâm Đồng triển khai liên kết giữa hàng không, lữ hành và cơ sở lưu trú ngay khi sân bay Liên Khương mở lại.

Lộ trình phục hồi mạng bay nội địa và mục tiêu lấp đầy 75% số ghế

Kế hoạch số 11786/KH-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng phân định rõ các mốc thời gian cụ thể nhằm bảo đảm quá trình mở lại sân bay diễn ra an toàn, thông suốt.

Trước mốc thời điểm 19/8/2026, các sở, ngành và đơn vị liên quan phải hoàn tất phương án phối hợp vận hành; thống nhất lịch bay trong 60 đến 90 ngày đầu tiên; kiểm tra toàn bộ hạ tầng giao thông kết nối, an ninh, y tế và công bố các gói sản phẩm kích cầu du lịch - hàng không.

Trong giai đoạn 30 ngày đầu hoạt động, mục tiêu tối thượng là duy trì an toàn vận hành, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của hành khách, quyết tâm giữ ổn định sản lượng dự kiến 6.800 lượt khách/ngày.

Bước sang giai đoạn 90 ngày tiếp theo, tỉnh tập trung ổn định các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với các trung tâm lớn gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ. Lâm Đồng đặt mục tiêu chỉ tiêu hệ số sử dụng ghế bình quân đạt từ 75% trở lên. Đối với những đường bay có hệ số lấp đầy dưới 65%, các bên phải xây dựng ngay phương án kích cầu, tái cấu trúc sản phẩm hoặc điều chỉnh tần suất cho phù hợp.

Đáng chú ý, từ nay đến ngày 31/12/2026, địa phương phấn đấu khôi phục hoặc mở thêm từ 1 đến 2 đường bay nội địa mới hướng đến các thị trường Thanh Hóa, Huế, Phú Quốc; đồng thời xây dựng ít nhất 2 chương trình bán tour combo liên kết giữa hàng không và lữ hành.

Xúc tiến mở rộng đường bay quốc tế kết nối các thị trường trọng điểm

Song song với trục nội địa, Lâm Đồng đặt trọng tâm khôi phục và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế nhằm gia tăng dòng khách ngoại.

Trước mắt, tỉnh tiếp tục duy trì đường bay quốc tế định hình ổn định kết nối Đà Lạt với Kuala Lumpur (Malaysia). Cùng lúc đó, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu thị trường để đàm phán chính thức với ít nhất 1 đến 2 thị trường trọng điểm trong khu vực, ưu tiên các quốc gia Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.

Mục tiêu đến cuối năm 2026, Lâm Đồng phấn đấu mở mới hoặc phục hồi tối thiểu 1 đường bay quốc tế, ưu tiên hướng tới các quốc gia nằm trong danh sách được Việt Nam miễn thị thực hoặc các thị trường có nhu cầu du lịch cao đối với Lâm Đồng.

Để các chỉ tiêu đạt hiệu quả thực tế, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ ngay từ khâu hạ tầng đến truyền thông quảng bá.