Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Cách xử lý say tàu xe cho trẻ an toàn, hiệu quả

Say tàu xe khiến trẻ mệt mỏi, buồn nôn và nôn ói, nhiều mẹo dân gian chưa chắc an toàn. Chỉ áp dụng biện pháp khoa học mới giúp trẻ đi xe dễ chịu.

Trương Hiền

Say tàu xe khiến trẻ mệt mỏi, buồn nôn và nôn ói, nhưng nhiều mẹo dân gian chưa chắc an toàn. Việc áp dụng các biện pháp khoa học mới là lựa chọn tối ưu. Hiểu đúng nguyên nhân và xử lý theo cách khoa học sẽ giúp trẻ đi xe an toàn, giảm nguy cơ nôn ói và căng thẳng suốt chuyến đi.

Say tàu xe, hay còn gọi là chứng nôn ói khi đi phương tiện, là hiện tượng phổ biến ở trẻ em. Các triệu chứng thường gặp gồm buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu, đổ mồ hôi, khó chịu và đôi khi nôn mửa. Nguyên nhân chủ yếu là do sự mâu thuẫn giữa cảm giác vận động của tai trong, mắt và não. Khi não bộ nhận tín hiệu khác nhau từ mắt và hệ thăng bằng, cơ thể phản ứng bằng cảm giác buồn nôn.

Nhiều phụ huynh thường áp dụng các mẹo dân gian như xoa gừng, cho trẻ ngửi vỏ quýt, dán lá bạc hà hay uống nước chanh pha đường. Tuy nhiên, những phương pháp này chưa được khoa học chứng minh hiệu quả. Trong một số trường hợp, chúng còn có thể gây kích ứng dạ dày, dị ứng hoặc làm trẻ mất nước. Việc tin tưởng hoàn toàn vào mẹo dân gian không chỉ khó mang lại hiệu quả mà còn có thể khiến trẻ cảm thấy khó chịu và sợ đi xe hơn.

z7276570639515-c3bfec711679a10763415b2dd5666d5f.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Cách xử lý khoa học khi trẻ say tàu xe

Điều chỉnh vị trí ngồi và tầm nhìn

Ngồi ghế phía trước hoặc giữa xe để giảm rung lắc.

Cho trẻ nhìn ra ngoài thay vì đọc sách, chơi điện thoại. Nhìn cố định vào đường chân trời giúp não điều chỉnh tín hiệu thăng bằng.

Giữ không gian thoáng, nhiệt độ dễ chịu

Mở cửa hoặc điều hòa để tránh ngột ngạt.

Hạn chế mùi quá nồng (như dầu, thức ăn mạnh) vì dễ kích thích buồn nôn.

Chuẩn bị đồ ăn nhẹ hợp lý

Cho trẻ ăn nhẹ trước khi đi (bánh mì, hoa quả mềm), tránh đói quá hoặc ăn no căng.

Uống đủ nước nhưng tránh đồ uống có gas hoặc quá ngọt.

Sử dụng thuốc chống say xe khi cần

Có thể dùng thuốc chống say xe dành cho trẻ, nhưng phải theo hướng dẫn bác sĩ. Một số thuốc dạng miếng dán hoặc viên nhai thích hợp cho trẻ từ 2 tuổi trở lên.

Không tự ý dùng thuốc người lớn cho trẻ, tránh tác dụng phụ nguy hiểm.

Kỹ thuật thư giãn và hít thở

Dạy trẻ hít sâu, thở chậm để giảm căng thẳng.

Âm nhạc nhẹ hoặc trò chuyện cùng trẻ cũng giúp tâm lý ổn định.

Tập làm quen dần với chuyến đi

Bắt đầu với những quãng đường ngắn, tăng dần độ dài để hệ thần kinh trẻ thích nghi với rung lắc.

Khi nào cần gặp bác sĩ

Nếu trẻ nôn mửa liên tục, mất nước, chóng mặt kéo dài hoặc kèm đau đầu dữ dội, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để loại trừ các bệnh lý khác.

Say tàu xe ở trẻ là hiện tượng phổ biến nhưng có thể kiểm soát bằng cách tiếp cận khoa học, an toàn, thay vì dựa vào các mẹo dân gian chưa được chứng minh. Chuẩn bị tốt trước chuyến đi, chọn vị trí ngồi hợp lý, kết hợp kỹ thuật thư giãn và khi cần thuốc theo hướng dẫn bác sĩ sẽ giúp trẻ vượt qua chuyến đi nhẹ nhàng, an toàn và vui vẻ.

#Chứng say tàu xe ở trẻ em #Nguyên nhân gây say tàu xe #Biện pháp giảm buồn nôn khi đi xe #Chăm sóc trẻ khi đi xe

Bài liên quan

Đời sống

Cách nuôi dạy con tự lập mà vẫn gần gũi, an toàn

Giúp con tự lập mà vẫn được chăm sóc là thử thách của cha mẹ hiện đại. Cân bằng khéo léo giữa hướng dẫn và trao quyền là chìa khóa.

Nuôi dạy con là một hành trình dài và đầy thử thách, nơi cha mẹ không chỉ chăm sóc những nhu cầu cơ bản như ăn uống, giấc ngủ mà còn đồng hành cùng con trong từng bước phát triển về trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng xã hội.

Thách thức càng lớn hơn khi cha mẹ muốn con vừa học cách tự lập, chủ động thực hiện các công việc và quyết định nhỏ trong cuộc sống, vừa được chăm sóc, hướng dẫn và bảo vệ đúng cách.

Xem chi tiết

Đời sống

Mẹo giữ cân bằng giữa chăm con, dành thời gian cho chính mình

Nuôi con không có nghĩa là bỏ quên bản thân. Khi biết chăm sóc chính mình, bạn vừa nạp năng lượng, vừa trở thành cha mẹ tự tin và yêu thương hơn với con cái.

Chăm sóc con cái là niềm hạnh phúc nhưng cũng là thử thách lớn đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào. Nhiều người mẹ, người cha cảm thấy rằng chăm con chiếm trọn thời gian và sức lực, khiến họ gần như quên đi việc chăm sóc chính mình. Thực tế, để nuôi dưỡng con cái một cách tốt nhất, bản thân người làm cha mẹ cũng cần được quan tâm và chăm sóc. Việc cân bằng giữa chăm con và chăm bản thân không chỉ giúp bạn khỏe mạnh, hạnh phúc mà còn tác động tích cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

z7182344483631-f4047b19adf050ce22c4e38f357e2f23.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đời sống

Bí quyết chăm sóc chu toàn khi nhà có nhiều con nhỏ

Gia đình đông con khiến mẹ luôn bận rộn, xoay xở đủ việc. Nhưng với cách quản lý thời gian hợp lý, mẹ vẫn có thể chăm con tốt và giữ được sự cân bằng cho mình.

Khi trong nhà có nhiều con nhỏ, mọi việc từ bữa ăn, học hành, dạy dỗ đến dọn dẹp đều chồng chất. Các bà mẹ thường phải xoay như chong chóng để mọi thứ đâu vào đấy. Nhưng nếu biết cách quản lý thời gian thông minh, mẹ hoàn toàn có thể giữ nề nếp gia đình mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

z7169516137311-c8fe424a1220cd50c9e3f83b0d80aa23.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới