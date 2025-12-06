Triệt phá sới bạc bắt giữ 8 đối tượng ở Đồng Tháp

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp ập vào bắt quả tang.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an xã Mỹ Quí (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xóa 01 tụ điểm đánh bạc trái phép, bắt 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 01/12, Công an xã Mỹ Quí phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đột kích tụ điểm đánh bạc trái phép tại nhà bà Đặng Thị Kim Phượng (SN 1982, cư trú Khu dân cư ấp Láng Biển 4, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp).

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt 08 đối tượng, thu giữ 01 bài tây 52 lá đã qua sử dụng, hơn 2 trệu đồng trên chiếu bạc. Kiểm tra trên người các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 40 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

