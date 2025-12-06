Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt phá sới bạc bắt giữ 8 đối tượng ở Đồng Tháp

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 6/12, thông tin từ Công an xã Mỹ Quí (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xóa 01 tụ điểm đánh bạc trái phép, bắt 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

1fdsfs-24-1.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 01/12, Công an xã Mỹ Quí phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đột kích tụ điểm đánh bạc trái phép tại nhà bà Đặng Thị Kim Phượng (SN 1982, cư trú Khu dân cư ấp Láng Biển 4, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp).

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt 08 đối tượng, thu giữ 01 bài tây 52 lá đã qua sử dụng, hơn 2 trệu đồng trên chiếu bạc. Kiểm tra trên người các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 40 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai:

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Lào Cai)
#Công an #Đồng Tháp #triệt xoá #tụ điểm #đánh bạc

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 11 đối tượng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt quả tang.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ số tiền gần 40 triệu đồng.

691fe1238b9bb.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 6 đối tượng ở Nghệ An rủ nhau đánh bạc để "giết thời gian"

Tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng trong lúc rảnh rỗi nhằm “giết thời gian”, 6 đối tượng ở Nghệ An vừa bị khởi tố.

Ngày 17/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 06 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào khoảng 23h, ngày 10/11, qua công tác tuần tra địa bàn, Công an xã Hợp Minh phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng phạm tội đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng gồm: Hồ Xuân Thành (SN 2003); Hoàng Công Thái (SN 1975); Nguyễn Đình Trung (SN 1978); Nguyễn Đình Sơn (SN 1969); Nguyễn Đình Thắng (SN 1982), tất cả các đối tượng trên đều trú tại xóm 2, xã Hợp Minh (Nghệ An), thu giữ gần 10 triệu đồng tiền mặt, 01 bộ bài tú lơ khơ.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng ở Huế lĩnh án

Đây là đường dây cá độ bóng đá có tổ chức, sử dụng mạng Internet làm phương tiện, với số tiền dùng để đánh bạc vượt xa mức cấu thành tội phạm…

Ngày 13/11, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đối với 8 bị cáo, gồm: Nguyễn Long Rin (SN 1990), Ngô Vũ (SN 1990), Trần Hữu Vĩnh Tường (SN 1993), Huỳnh Ngọc Khánh (SN 1989), Phan Hải (SN 1986), Nguyễn Văn Rôn (SN 2001) và Phan Đức Vỹ (SN 1998) cùng trú trên địa bàn TP Huế; Trần Công Mạnh (SN 1980) trú tại TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, vào lúc 10h30 ngày 28/6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế kiểm tra hành chính tại số nhà 19 Nguyễn Văn Tuyết, phường Thuận An, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Long Rin đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới