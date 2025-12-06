Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ tại Lễ hội trái cây ở Bắc Ninh

Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.

Ngày 6/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Năm (sinh năm 1985) ở phường Chũ về hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết, vụ việc xảy ra tối ngày 5/12, tại khu vực tổ chức Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 trên địa bàn phường Chũ.

Đối tượng Chu Văn Năm.

Đối tượng Chu Văn Năm sau khi sử dụng rượu, bia đã có hành vi trêu ghẹo trẻ vị thành niên tại khu vực lễ hội. Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ nhắc nhở, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh địa phương trước sự chứng kiến của người dân, du khách và đại biểu tham dự Lễ hội.

Theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự, hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị xử lý với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố chứng cứ liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc này, lực lượng công an đề nghị người dân chấp hành pháp luật, đặc biệt trong các hoạt động cộng đồng đông người; tôn trọng lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. Hạn chế sử dụng rượu, bia, tránh mất kiểm soát hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật.

