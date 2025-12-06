Lợi ích của bài tập gập bụng

Tập cơ bụng hay gập bụng là một động tác tập luyện cúi thấp người, giúp làm thon gọn vòng 2 và làm mỡ vùng eo. Khi tập động tác này, bạn không cần phải sử dụng bất kỳ dụng cụ nào khác. Hoặc một số người sẽ lựa chọn thêm một chiếc tạ để tăng thêm áp lực. Dưới đây sẽ là một số những lợi ích của gập bụng:

Tăng cường cơ bụng

Nếu bạn muốn sở hữu vòng 2 săn chắc không dư thừa mỡ thì gập bụng chính là một lựa chọn tốt. Bài tập này lấy phần cơ bụng làm trọng tâm và có tác động lực vừa đủ để giúp các nhóm cơ này nổi lên. Bên cạnh đó còn làm giảm mỡ bụng thừa tích tụ tại vùng bụng. Động tác gập bụng còn góp phần tăng thêm sức mạnh cho nhóm cơ lõi.

Tăng cường sức mạnh thành phần lõi

Động tác gập bụng có khả năng nâng cao sức chịu đựng của phần cơ lõi. Nhóm cơ lõi bao gồm: Cơ hông, cơ bụng và cơ lưng dưới. Bộ phận này luôn phải chịu những sức ép rất lớn từ phần phía trên cơ thể. Vì vậy khi được gập bụng nhóm cơ này sẽ khoẻ hơn và cải thiện độ cân bằng tư thế tốt hơn.

Từ đó sức mạnh hay độ linh hoạt cho hoạt động thể chất hàng ngày cũng được tăng lên. Bạn sẽ giảm được đáng kể tình trạng đau lưng hay gặp chấn thương ở lưng.

Hỗ trợ hiệu quả cho các bài tập khác

Khi cơ bụng khỏe, khả năng giữ thăng bằng và hiệu suất luyện tập ở các bài tập toàn thân cũng được cải thiện.

Gập bụng có tác dụng với sức khoẻ. Ảnh minh hoạ/Internet

Để tối ưu hóa quá trình đốt mỡ bụng, có thể kết hợp gập bụng với các hình thức tập luyện sau:

HIIT (tập cường độ cao ngắt quãng)

HIIT gồm các bài như burpee, squat, lunge, hít đất… với cường độ cao xen kẽ các quãng nghỉ ngắn. Phương pháp này giúp đốt mỡ nhanh, tăng nhịp tim và duy trì trao đổi chất ngay cả sau khi tập.

Aerobic và cardio

Chạy bộ, đi bộ nhanh, leo cầu thang hay đạp xe đều giúp tiêu hao năng lượng lớn, cải thiện tim mạch và giảm mỡ toàn thân, trong đó có mỡ bụng.

Tập tạ

Kết hợp tạ với các bài tập như Russian Twist, Lunge Twist giúp tăng độ khó, kích thích cơ bắp phát triển và đốt cháy nhiều calo hơn. Tập tạ đều đặn hỗ trợ giảm mỡ - tăng cơ rõ rệt.

Yoga hoặc Pilates

Yoga giúp thư giãn, giảm căng thẳng - yếu tố liên quan đến tích trữ mỡ bụng do hormone cortisol tăng cao. Pilates lại tập trung vào tăng cường cơ lõi và cải thiện hệ cơ - xương - khớp, phù hợp với nhiều đối tượng.

Chế độ ăn uống, lối sống hỗ trợ giảm mỡ bụng

Bên cạnh tập luyện, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học đóng vai trò quyết định trong việc giảm mỡ; Bảo đảm đủ ba nhóm chất: carbohydrate, protein, chất béo lành mạnh; Hạn chế đường và chất béo xấu; Tăng cường chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau xanh - trái cây.

Ngủ đủ giấc, kiểm soát stress

Thiếu ngủ làm giảm trao đổi chất và tăng cảm giác thèm ăn; căng thẳng khiến cơ thể tích trữ mỡ bụng. Ngủ đủ và thư giãn hợp lý giúp quá trình giảm mỡ hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cần tạo thâm hụt calo phù hợp như tiêu thụ ít hơn nhu cầu cơ thể để giảm cân an toàn.

Hãy thao tác đúng để tránh đau vai gáy và mỏi lưng. Ảnh minh họa/Internet

Một số lưu ý

Bất kể là động tác tập luyện nào chỉ cần thực hiện sai động tác thì đều ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Đối với bài tập luyện gập bụng nếu tập không đúng tư thế sẽ dẫn đến các tác hại sau đây: Đau vùng cổ, thoái hoá đốt sống cổ; Mỏi lưng, sống lưng không thẳng, không điều chỉnh được tư thế; Không rèn luyện cơ bụng đẹp, không giảm mỡ bụng hoặc giảm rất ít; Lãng phí thời gian tập luyện mà không thu được kết quả gì.

Ngay từ lần đầu tập luyện bạn khó có thể đúng ngay được. Do đó thời gian đầu hãy đến phòng tập để được chỉnh tư thế. Sau khi đã quen thuộc thì bạn có thể tự tập tại nhà.