Xử phạt tài xế xe khách chạy ngược chiều trên đèo Khánh Lê

Với hành vi đi ngược chiều trên đèo Khánh Lê, ông N.T.M. (Khánh Hoà) bị cơ quan chức năng xử phạt xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 13/10, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.T.M. (46 tuổi, ngụ thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Ninh) về hành vi “vượt xe trong trường hợp không được vượt” theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168 của Chính phủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10, ông M. điều khiển xe ô tô khách biển số 51H-084.99 chạy hướng Khánh Hòa - Lâm Đồng. Khi đến Km 56+50 thuộc đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), phía trước có xe container đang lên dốc đi chậm.

Ông N.T.M. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Văn Kỳ.

Do có việc gấp, ông M. đã điều khiển xe vượt sang làn đường ngược chiều trong khu vực cấm vượt, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại cơ quan chức năng, tài xế M. thừa nhận hành vi vi phạm, phù hợp với nội dung clip được người dân ghi lại và phản ánh trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168 của Chính phủ, ông M. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

