Người vợ nghi dùng dao đâm chồng tử vong có thể sẽ bị xử phạt thế nào?

Hiện vụ nghi án cô gái trẻ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi, nghi phạm này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Ngày 18/8, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 17/8, tại xã Liên Hoa (huyện Phù Ninh cũ) nay là xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ. Do mâu thuẫn gia đình, người vợ đã dùng vật sắc nhọn đâm chồng tử vong. Được biết, người chồng tên D (sinh năm 2000), vợ tên Hà (sinh năm 2002), cả 2 cùng làm chung công ty, con mới được 3 tuổi.

Clip lan truyền trên mạng xã hội được cho là vụ việc vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Ảnh cắt từ clip.

Theo lời kể của hàng xóm và người nhà nạn nhân, sự việc bắt nguồn từ bữa tiệc liên hoan công ty xong, hai vợ chồng có xảy ra cãi nhau nghi do ghen tuông. Tối về nhà, người vợ uống rượu say đã dùng vật sắc nhọn đâm chồng, không may đâm trúng cuống tim. Hình ảnh camera an ninh trong nhà ghi lại cảnh người chồng bị đâm bất ngờ không nói lên lời, sau đó loạng choạng đi được vài bước thì gục xuống sân. Còn người người vợ khi đó thản nhiên tay chống nạnh đứng cạnh, thi thoảng còn nói gì đó.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi bố mẹ chồng khi đó cũng không kịp can ngăn, hoảng loạn chỉ biết la hét, rồi loay hoay mãi không mở được khoá cổng để đưa đi cấp cứu. Thông tin cho biết, do vết thương đúng chỗ hiểm nên anh D đã tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ cùng Công an xã Phú Mỹ đã đến, phong tỏa hiện trường, tạm giữ người liên quan và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, những gì diễn ra qua clip cho thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng của người khác nên cơ quan điều tra đã vào cuộc tạm giữ hình sự đối với người phụ nữ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, lấy lời khai của người làm chứng để làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của các bên, xác định nội dung vụ việc để giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp xác định hành vi có dấu hiệu của tội giết người thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy vết thương trên cơ thể người đàn ông này là do người phụ nữ (người vợ) gây ra; khi thực hiện hành vi gây thương tích cho người đàn ông này, người vợ hoàn toàn có khả năng nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, biết là có thể gây ra thiệt hại đến tính mạng của chồng nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì hành vi có dấu hiệu của tội giết người..., cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người phụ nữ này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo luật sư Cường, gần đây liên tục xảy ra các vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân cho thấy đang có sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội, đôi khi chỉ vì lý do nhỏ nhặt, những nguyên nhân không đáng có mà người ta có thể sử dụng hung khí để sát hại người khác. Những hành vi giết người có tính chất côn đồ như vậy cho thấy sự mất an ninh trật tự an toàn xã hội có thể xảy ra bất kỳ nơi nào, với bất kỳ ai.

Bởi vậy, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội thì phải áp dụng nhiều biện pháp từ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến đến tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong môi trường trường học được. Ngoài ra cũng cần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tư tưởng đạo đức nhận thức cho thế hệ trẻ để họ có những nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống và xã hội, có ý thức tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật và tuân thủ các quy tắc của cộng đồng, biết cách giải quyết những mâu thuẫn xung đột khi phát sinh trong đời sống xã hội.

Kiểm soát chặt chẽ các hành vi bạo lực trên không gian mạng và bạo lực trong đời sống, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tăng tính răn đe phòng người chung cho xã hội", luật sư Cường bày tỏ.

