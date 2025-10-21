Xử phạt đối tượng vu khống, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng, nhà nước

Ông L.V.D thừa nhận do không kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội dẫn đến việc cung cấp và lan truyền thông tin sai sự thật.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ 1 video có nội dung, hình ảnh, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Từ đã xác minh, làm rõ đối tượng là ông L.V.D, sinh năm: 1982, trú tại xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ Công an xã làm việc với ông L.V.D.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông L.V.D thừa nhận do không kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội dẫn đến việc cung cấp và lan truyền thông tin sai sự thật, ông L.V.D đã nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, cam kết không tái phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Công an xã Đại Từ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.D số tiền 6.250.000 đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ông L.V.D đã tự nguyện gỡ bỏ bài đăng trên Facebook và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

