Chính phủ ban hành Nghị định mới về nhà ở, bất động sản

Chính phủ ban hành Nghị định 54/2026/NĐ-CP sửa đổi hàng loạt quy định về nhà ở, bất động sản.

Nghị định 54/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 9/2/2026, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định tại các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị định sửa đổi các quy định tại Nghị định 95/2024/NĐ-CP, 96/2024/NĐ-CP, 98/2024/NĐ-CP và 100/2024/NĐ-CP, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính:

Thứ nhất, cải cách thủ tục hành chính: Cho phép nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính; thay thế giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu bằng mã số định danh cá nhân; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Thứ hai, siết điều kiện liên quan đến quốc phòng, an ninh: Bổ sung quy định lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khi bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; giao UBND cấp tỉnh công bố công khai danh mục dự án cho phép người nước ngoài sở hữu.

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà ở xã hội, tái định cư: Quy định rõ nguyên tắc xác định giá bán, thuê mua, cho thuê nhà ở tái định cư do Nhà nước đầu tư; bổ sung công thức tính giá thuê; rút ngắn một số thời hạn giải quyết thủ tục; quy định cụ thể trình tự bán, cho thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Thứ tư, tăng minh bạch thị trường: Yêu cầu công khai thông tin dự án nhà ở xã hội; bổ sung quy định về chấm dứt, đình chỉ hoạt động sàn giao dịch, doanh nghiệp môi giới bất động sản; cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Thứ năm, phân quyền, phân cấp mạnh hơn cho địa phương: Làm rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp xã trong quản lý nhà ở thuộc tài sản công và một số thủ tục đầu tư.

Nghị định cũng quy định điều khoản chuyển tiếp đối với hồ sơ đã nộp trước ngày 9/2/2026 và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương.