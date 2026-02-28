Hà Nội

Xã hội

Dự báo thời tiết 28/2: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi mưa rét trở lại

Dự báo thời tiết 28/2/2026, miền Bắc bước vào đợt nắng kéo dài trước khi không khí lạnh tràn về gây mưa rét. 

Theo Bảo Anh/ Vietnamnet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau chuỗi ngày nồm ẩm và mưa xuân kéo dài, khu vực Bắc Bộ bước vào giai đoạn khá ổn định về thời tiết.

Cụ thể, ngày 28/2, do áp thấp phía Tây mở rộng, toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng. Trong đó, khu vực phía Tây có cường độ bức xạ tăng cao, gây cảm giác oi nóng rõ rệt, nhiệt độ cao nhất lên tới 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái nắng ấm, khô ráo, với mức nhiệt cao nhất khoảng 28 độ. Đêm và sáng sớm, trời vẫn lạnh.

a1.jpg
Thời tiết Hà Nội có khoảng 3 ngày nắng ấm trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội sáng 28/2, nhiều mây, không mưa, sương mù nhẹ rải rác; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; trưa và chiều, giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 26-28 độ.

a2.jpg
Thời tiết Hà Nội có thể nắng và tăng nhiệt đến 31 độ vào ngày Chủ nhật. Nguồn: NCHMF

Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến ngày 2/3. Khoảng ngày 3/3, không khí lạnh tăng cường trở lại; kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét từ đêm 3/3. Đợt mưa, rét này có thể kéo dài đến ngày 6/3.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm 28/2 và ngày 1/3 có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 28/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP HCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

