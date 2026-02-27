Hà Nội

Xã hội

Đề nghị truy tố nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế được xác định có trách nhiệm trong những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Thiên Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

anh-chup-man-hinh-2026-02-27-luc-181806.png

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (66 tuổi, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)…

Hai bị can khác bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 1 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng).

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959) tại Hà Tĩnh, Tiến sĩ Y khoa. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bà Tiến làm Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM từ năm 2002 đến năm 2007.

Từ năm 2007 đến năm 2011, bà Tiến giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, và là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. Tiếp đó, từ năm 2011 đến năm 2019, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi rời Bộ Y tế, bà làm Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương (năm 2019-2021) trước khi nghỉ hưu.

Bà Tiến từng nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp, với nhiều đóng góp nổi bật cho ngành y tế.

Tuy nhiên, bà Tiến cũng gây tranh cãi, đặc biệt liên quan đến các vụ việc tại VN Pharma, dẫn đến bị kỷ luật cảnh cáo năm 2021.

