Xử phạt chủ xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Thông qua thiết bị nghiệp vụ, CSGT ghi nhận xe Porsche biển số TPHCM lưu thông với tốc độ 141km/h, vượt 51km/h so với quy định trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Ngày 27/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT, Bộ Công an) vừa lập biên bản xử phạt tài xế ô tô nhãn hiệu Porsche chạy vượt tốc độ 51km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Hình ảnh ô tô con nhãn hiệu Porsche vi phạm tốc độ. Ảnh: CSGT

Lúc 9h42 cùng ngày, tại Km125+800 cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, thông qua thiết bị nghiệp vụ, lực lượng CSGT phát hiện ô tô BKS 51K-700.XX chạy 141 km/h, trong khi đoạn đường quy định tốc độ tối đa 90 km/h.

Tổ công tác đã dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.V.H (SN 1973, ngụ TPHCM) về hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35 km/h so với quy định.

Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong ngày, CSGT Đội 6 phát hiện 36 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm: 20 trường hợp vượt từ 5–10 km/h; 15 trường hợp vượt từ 10–20 km/h; và 1 trường hợp vượt trên 35 km/h. Tổng số tiền xử phạt 106 triệu đồng.