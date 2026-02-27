Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ: Nga sẽ biến Kostiantynivka thành vũng lầy

Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) cho rằng, người Nga sẽ không tấn công Konstantinovka, mà thay vào đó sẽ tạo ra một "vũng lầy" tại đây.