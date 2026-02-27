Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ: Nga sẽ biến Kostiantynivka thành vũng lầy

Hà Nội

Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) cho rằng, người Nga sẽ không tấn công Konstantinovka, mà thay vào đó sẽ tạo ra một "vũng lầy" tại đây.

Tiến Minh (T/h)
Thành phố Konstantinovka (Kostiantynivka), nằm ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, là khu vực diễn ra các trận đánh ác liệt nhất kể từ đầu tháng 1. Trong khi suốt năm 2025, các thông tin chiến sự chính đến từ Pokrovsk và Myrnohrad, thì hiện nay chúng đến từ Konstantinovka, Lyman (Krasny Liman), Seversk và Zaporozhye.
Thành phố Konstantinovka (Kostiantynivka), nằm ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, là khu vực diễn ra các trận đánh ác liệt nhất kể từ đầu tháng 1. Trong khi suốt năm 2025, các thông tin chiến sự chính đến từ Pokrovsk và Myrnohrad, thì hiện nay chúng đến từ Konstantinovka, Lyman (Krasny Liman), Seversk và Zaporozhye.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), viết rằng khu vực này của mặt trận đang ngày càng trở nên ác liệt, trong bối cảnh nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk - một điểm nút quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Donbass.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), viết rằng khu vực này của mặt trận đang ngày càng trở nên ác liệt, trong bối cảnh nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk - một điểm nút quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Donbass.
ISW đưa tin, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), tiếp tục giữ vững tuyến phòng thủ chính phía đông Kostiantynivka. Mặc dù vậy, Lực lượng vũ trang Nga (RFAF), trong nửa cuối tháng 1 đã thực hiện một số cuộc tiến công chiến thuật cục bộ ở phía đông bắc, đông và đông nam thành phố.
ISW đưa tin, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), tiếp tục giữ vững tuyến phòng thủ chính phía đông Kostiantynivka. Mặc dù vậy, Lực lượng vũ trang Nga (RFAF), trong nửa cuối tháng 1 đã thực hiện một số cuộc tiến công chiến thuật cục bộ ở phía đông bắc, đông và đông nam thành phố.
Các nhà phân tích của ISW xác nhận việc kiểm soát tuyến phòng thủ Orekhovo-Vasilyevka và sự tiến công có chủ đích của các đơn vị RFAF, ở các khu vực xung quanh. Điều này đã giúp RFAF, phần nào “nắn thẳng” chiến tuyến và mở rộng mũi nhọn hướng về Slavyansk và Kramatorsk.
Các nhà phân tích của ISW xác nhận việc kiểm soát tuyến phòng thủ Orekhovo-Vasilyevka và sự tiến công có chủ đích của các đơn vị RFAF, ở các khu vực xung quanh. Điều này đã giúp RFAF, phần nào “nắn thẳng” chiến tuyến và mở rộng mũi nhọn hướng về Slavyansk và Kramatorsk.
ISW nhấn mạnh rằng các nhóm tấn công của Nga, đã được phát hiện thường xuyên gần vùng ngoại ô phía đông của Kostyantynivka, nhưng họ vẫn chưa kiểm soát ổn định toàn bộ khu vực đô thị. Tuy nhiên, ISW trích dẫn các video có định vị tọa độ, khẳng định các mũi thọc sâu RFAF, đã chiếm đóng một số khu phố phía đông của thành phố.
ISW nhấn mạnh rằng các nhóm tấn công của Nga, đã được phát hiện thường xuyên gần vùng ngoại ô phía đông của Kostyantynivka, nhưng họ vẫn chưa kiểm soát ổn định toàn bộ khu vực đô thị. Tuy nhiên, ISW trích dẫn các video có định vị tọa độ, khẳng định các mũi thọc sâu RFAF, đã chiếm đóng một số khu phố phía đông của thành phố.
Tại các tuyến đường tiếp cận phía nam và tây nam của Konstantinovka, ISW đang ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị Nga, nhằm mở rộng vùng kiểm soát của họ ở các khu vực liền kề với các tuyến giao thông huyết mạch và cơ sở hạ tầng đường sắt. Tuy nhiên, ISW nhấn mạnh rằng, đây chỉ là một cuộc "thăm dò chiến thuật" nhằm vào hệ thống phòng thủ, chứ không phải là một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố.
Tại các tuyến đường tiếp cận phía nam và tây nam của Konstantinovka, ISW đang ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị Nga, nhằm mở rộng vùng kiểm soát của họ ở các khu vực liền kề với các tuyến giao thông huyết mạch và cơ sở hạ tầng đường sắt. Tuy nhiên, ISW nhấn mạnh rằng, đây chỉ là một cuộc "thăm dò chiến thuật" nhằm vào hệ thống phòng thủ, chứ không phải là một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố.
Theo ISW, cuộc tấn công của Nga tại khu vực Konstantinovka diễn ra "có phương pháp", nhằm "bào mòn và làm kiệt sức" các lực lượng Ukraine. Những nỗ lực chính tập trung vào việc sử dụng các nhóm tấn công nhỏ và tiến từng bước dọc theo các khu vực rừng và khu vực ngoại ô đông dân cư.
Theo ISW, cuộc tấn công của Nga tại khu vực Konstantinovka diễn ra "có phương pháp", nhằm "bào mòn và làm kiệt sức" các lực lượng Ukraine. Những nỗ lực chính tập trung vào việc sử dụng các nhóm tấn công nhỏ và tiến từng bước dọc theo các khu vực rừng và khu vực ngoại ô đông dân cư.
Ngoài ra, một chiến thuật đã được chứng minh hiệu quả (đặc biệt là trong cuộc đột phá ở Dobropillya) đang được RFAF sử dụng rộng rãi, đó là làm suy yếu hệ thống bảo đảm hậu cần của Ukraine ở phía sau, bằng máy bay không người lái và mìn điều khiển từ xa.
Ngoài ra, một chiến thuật đã được chứng minh hiệu quả (đặc biệt là trong cuộc đột phá ở Dobropillya) đang được RFAF sử dụng rộng rãi, đó là làm suy yếu hệ thống bảo đảm hậu cần của Ukraine ở phía sau, bằng máy bay không người lái và mìn điều khiển từ xa.
ISW lưu ý rằng cả hai bên đều đang tích cực sử dụng UAV để nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tiếp tế, điều này đang gây khó khăn nghiêm trọng cho việc luân chuyển và vận chuyển nguồn lực, đặc biệt là đối với các đơn vị Ukraine ở và xung quanh Kostiantynivka.
ISW lưu ý rằng cả hai bên đều đang tích cực sử dụng UAV để nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tiếp tế, điều này đang gây khó khăn nghiêm trọng cho việc luân chuyển và vận chuyển nguồn lực, đặc biệt là đối với các đơn vị Ukraine ở và xung quanh Kostiantynivka.
Các nhà phân tích của ISW tin rằng, Bộ Tổng tham mưu RFAF đang thực hiện kế hoạch bao vây từng bước, thay vì tấn công trực diện vào thành phố. Mục tiêu của giai đoạn hiện tại là làm suy yếu bên sườn của quân Ukraine, mở rộng "vùng xám" và tạo điều kiện gây áp lực bằng hỏa lực lên Kostiantynivka từ nhiều hướng cùng lúc.
Các nhà phân tích của ISW tin rằng, Bộ Tổng tham mưu RFAF đang thực hiện kế hoạch bao vây từng bước, thay vì tấn công trực diện vào thành phố. Mục tiêu của giai đoạn hiện tại là làm suy yếu bên sườn của quân Ukraine, mở rộng "vùng xám" và tạo điều kiện gây áp lực bằng hỏa lực lên Kostiantynivka từ nhiều hướng cùng lúc.
ISW nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này phù hợp với chiến thuật của các chiến dịch quân sự mà RFAF tiến hành, đã được quan sát trước đây, dựa trên việc "thâm nhập" dần dần bằng bộ binh, tập trung lực lượng ở tiền tuyến và sau đó củng cố các vị trí đã chiếm được.
ISW nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này phù hợp với chiến thuật của các chiến dịch quân sự mà RFAF tiến hành, đã được quan sát trước đây, dựa trên việc "thâm nhập" dần dần bằng bộ binh, tập trung lực lượng ở tiền tuyến và sau đó củng cố các vị trí đã chiếm được.
Đồng thời, ISW chỉ ra những hạn chế đáng kể về năng lực của Nga. Địa hình khu vực, mật độ đô thị hóa cao và sự hiện diện của các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine, đã làm phức tạp đáng kể khả năng tiến công nhanh chóng. Ngay cả khi đạt được thêm các thắng lợi chiến thuật, RFAF vẫn phải di chuyển một quãng đường đáng kể đến Druzhkovka và Kramatorsk, điều này đòi hỏi phải tập trung lực lượng quy mô lớn.
Đồng thời, ISW chỉ ra những hạn chế đáng kể về năng lực của Nga. Địa hình khu vực, mật độ đô thị hóa cao và sự hiện diện của các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine, đã làm phức tạp đáng kể khả năng tiến công nhanh chóng. Ngay cả khi đạt được thêm các thắng lợi chiến thuật, RFAF vẫn phải di chuyển một quãng đường đáng kể đến Druzhkovka và Kramatorsk, điều này đòi hỏi phải tập trung lực lượng quy mô lớn.
ISW nhấn mạnh rằng, nếu không đạt được thành công đồng thời ở các khu vực lân cận, phía Nga có nguy cơ bị sa lầy vào cuộc giao tranh kéo dài trên đường tiến đến Konstantinovka. Trong ngắn hạn, ISW dự đoán các hoạt động tấn công hạn chế sẽ tiếp tục diễn ra ở phía đông và nam Kostiantynivka.
ISW nhấn mạnh rằng, nếu không đạt được thành công đồng thời ở các khu vực lân cận, phía Nga có nguy cơ bị sa lầy vào cuộc giao tranh kéo dài trên đường tiến đến Konstantinovka. Trong ngắn hạn, ISW dự đoán các hoạt động tấn công hạn chế sẽ tiếp tục diễn ra ở phía đông và nam Kostiantynivka.
ISW chỉ ra, RFAF sẽ cố gắng làm suy yếu sự ổn định ở hai bên sườn phòng thủ của Ukraine, và giao tranh ở vùng ngoại ô có thể sẽ leo thang, nhưng không có bước đột phá quyết định.
ISW chỉ ra, RFAF sẽ cố gắng làm suy yếu sự ổn định ở hai bên sườn phòng thủ của Ukraine, và giao tranh ở vùng ngoại ô có thể sẽ leo thang, nhưng không có bước đột phá quyết định.
Trong khi đó, các nhà phân tích của OSITT (Hiệp hội Tình báo Quân sự Mỹ), tin rằng ngay từ mùa xuân, Bộ Tổng tham mưu RFAF sẽ cố gắng tạo ra một "vòng vây" xung quanh Kostiantynivka, tránh một cuộc tấn công trực diện cho đến khi lực lượng phòng thủ Ukraine kiệt sức và suy yếu đáng kể (thậm chí sụp đổ).
Trong khi đó, các nhà phân tích của OSITT (Hiệp hội Tình báo Quân sự Mỹ), tin rằng ngay từ mùa xuân, Bộ Tổng tham mưu RFAF sẽ cố gắng tạo ra một "vòng vây" xung quanh Kostiantynivka, tránh một cuộc tấn công trực diện cho đến khi lực lượng phòng thủ Ukraine kiệt sức và suy yếu đáng kể (thậm chí sụp đổ).
Tuy nhiên, ISW nhấn mạnh rằng kịch bản như vậy không được đảm bảo và sẽ phụ thuộc trực tiếp vào khả năng của RFAF trong việc duy trì nhịp độ tấn công cao và các biện pháp đối phó của AFU. Điều này, đến lượt nó, sẽ phụ thuộc vào sự kiệt sức của các đơn vị Ukraine, nhiều đơn vị trong số đó đã mất từ 1/6 đến hơn một nửa quân số.
Tuy nhiên, ISW nhấn mạnh rằng kịch bản như vậy không được đảm bảo và sẽ phụ thuộc trực tiếp vào khả năng của RFAF trong việc duy trì nhịp độ tấn công cao và các biện pháp đối phó của AFU. Điều này, đến lượt nó, sẽ phụ thuộc vào sự kiệt sức của các đơn vị Ukraine, nhiều đơn vị trong số đó đã mất từ 1/6 đến hơn một nửa quân số.
Theo các nhà phân tích, hướng tiến công vào Kostiantynivka của RFAF, có thể chỉ là hướng nghi binh trong chiến dịch đông xuân này, hướng tiến công chủ yếu của Quân đội Nga, có thể là hướng Zaporozhye, nơi RFAF hiện đang phát triển hết sức thuận lợi.
Theo các nhà phân tích, hướng tiến công vào Kostiantynivka của RFAF, có thể chỉ là hướng nghi binh trong chiến dịch đông xuân này, hướng tiến công chủ yếu của Quân đội Nga, có thể là hướng Zaporozhye, nơi RFAF hiện đang phát triển hết sức thuận lợi.
Máy bay Su-34 của Nga thả siêu bom 3 tấn xuống các mục tiêu ở thành phố Kostiantynivka (Nguồn Military Review).
