Chính trị

Tỉnh Lâm Đồng gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Ngọ 2026

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao đóng góp của báo chí trong phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền mới, mong tiếp tục đồng hành trước thềm bầu cử.

Bảo Giang

Chiều 27/2, trong không khí đầu xuân Bính Ngọ 2026, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm tri ân sự đồng hành của đội ngũ người làm báo, đồng thời tăng cường phối hợp thông tin trong năm mới.

dscf3255.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức.

Dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành; tập thể lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện nhiều cơ quan báo chí Trung ương, ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn.

dscf33261.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí chiều 27/2.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh vai trò đặc biệt của báo chí trong đời sống xã hội. Nếu đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe thể chất cho Nhân dân, thì báo chí góp phần bồi đắp sức khỏe tinh thần, lan tỏa giá trị tích cực và củng cố niềm tin xã hội.

Đánh giá năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh. Khi triển khai sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, báo chí đã kịp thời thông tin, giải thích chủ trương, chính sách, góp phần tạo đồng thuận, giúp bộ máy mới vận hành ổn định.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hơn 40 cơ quan báo chí đã phản ánh toàn diện không khí đón xuân trên địa bàn với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; phần lớn thông tin mang sắc thái tích cực, làm nổi bật tăng trưởng du lịch, công tác an sinh và đời sống Nhân dân.

Bước sang năm 2026 – năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND, lãnh đạo tỉnh đề nghị báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng tinh thần hành động, chuyển tải nghị quyết thành những câu chuyện sinh động, tạo khí thế thi đua; đồng thời bám sát các công trình, dự án trọng điểm, nhất là hệ thống cao tốc đang được đầu tư, để người dân thấy rõ định hướng kết nối vùng và khát vọng phát triển của tỉnh.

dscf3395.jpg
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa tỉnh và báo chí

Khẳng định luôn coi báo chí là người bạn đồng hành tin cậy, lãnh đạo tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà báo tác nghiệp, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung.

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí ấm áp, thể hiện sự gắn bó giữa lãnh đạo tỉnh và các cơ quan báo chí, hướng tới mục tiêu xây dựng Lâm Đồng phát triển bền vững trong năm Bính Ngọ 2026.

#Vai trò của báo chí trong phát triển xã hội #Hợp tác truyền thông giữa tỉnh và báo chí #Đóng góp của báo chí trong ổn định chính quyền #Thông tin tích cực về du lịch và đời sống nhân dân #Chuyển tải nghị quyết và công trình trọng điểm #Chăm sóc sức khỏe tinh thần qua báo chí

Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh

Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh

Chiều 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

