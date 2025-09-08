Xử phạt Công ty CP Miền Tây gần 100 triệu vì chiếm đất công tại Lào Cai

Công ty Cổ phần Miền Tây đã có hành vi vi phạm hành chính chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý nên đã bị xử phạt.

Vừa qua, sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPHC1 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Miền Tây với mức tiền phạt là 70 triệu đồng.

Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Miền Tây.

Công ty Cổ phần Miền Tây trụ sở chính tại số nhà 115, Tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (nay là phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai). Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh 2 nghiệp 5200880456 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp (nay là Sở Tài chính tỉnh Lào Cai), đăng ký lần đầu ngày 12/9/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/10/2022.

Công ty Cổ phần Miền Tây do ông Nguyễn Văn Lý là Giám đốc phụ trách, Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý (cụ thể là chiếm đất do UBND xã Phù Nham, nay là UBND phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) với diện tích chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta (cụ thể là 0,25213 héc ta thuộc xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái nay là phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai).

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Công ty Cổ phần Miền Tây bị xử phạt hành chính với mức phạt 70 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Miền Tây được khắc phục hậu quả bằng biện pháp buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 8 Điều 13 Nghị định 123/2024/NĐ-CP, số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 35 Nghị định 123/2024/NĐ-CP.

Số lợi bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Miền Tây là 29.558.641 đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi mốt đồng). Tổng cộng tiền phạt và số lợi bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Miền Tây 99.558.641 đồng (Chín mươi chín triệu năm trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi mốt đồng).

>>> Xem thêm video: Cơ sở chế xoài gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt