Mua bán tài khoản ngân hàng, 2 người đàn ông bị phạt 91 triệu

Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt hành chính 2 người đàn ông có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.

Ngày 5/9, thông tin từ Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.B.T. (SN 1979, trú phường Hòa Xuân) và P.Đ.L. (SN 1990, trú phường Hòa Cường) vì hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.

Theo kết quả xác minh, L.N.B.T. bán tài khoản cá nhân cho P.Đ.L với giá 800.000 đồng để tiêu xài. Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này cho một người khác qua mạng xã hội với giá 1.000.000 đồng. Hành vi của cả hai vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đã xử phạt L.N.B.T số tiền 45,8 triệu đồng và P.Đ.L 45,2 triệu đồng, tổng cộng 91 triệu đồng.