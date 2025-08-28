Hà Nội

Xã hội

Xử lý một đối tượng tham gia hoạt động tà đạo ở Lào Cai

Bà T.T.Q đã sử dụng Facebook để tham gia các nhóm liên quan đến “Hội thánh Đức chúa trời toàn năng” tuyên truyền, lôi kéo người tham gia.

Gia Đạt

Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phát hiện bà T.T.Q, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để tham gia các nhóm liên quan đến “Hội thánh Đức chúa trời toàn năng”, đồng thời chia sẻ video, bài viết có nội dung tuyên truyền, lôi kéo người dùng tham gia.

gen-h-anh-1.jpg

Ngay sau khi phát hiện, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đã kịp thời xác minh, tuyên truyền, vận động bà T.T.Q nhận thức rõ hành vi vi phạm. Bà Q. đã rời khỏi các nhóm có liên quan, tự nguyện giao nộp một số tài liệu và cam kết không tin theo các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới trái pháp luật, không tham gia các hoạt động “tà đạo”.

Hội thánh Đức chúa trời toàn năng (còn gọi là “Tia chớp Phương Đông”) xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 1991, được xác định là tổ chức phản động do có thành viên tham gia các vụ bạo lực, tống tiền, bắt cóc, giết người. Giáo lý cốt lõi của tổ chức này cho rằng “chúa Giêsu Kitô trở lại trần gian với tư cách là Đức chúa trời toàn năng, thống nhất tất cả các tôn giáo và cứu rỗi con người khỏi thiên tai, dịch bệnh”. Đến nay, tổ chức này chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận hay cho phép hoạt động.

Tại tỉnh Lào Cai, quá trình tuyên truyền, phát triển tín đồ của “Hội thánh Đức chúa trời toàn năng” chủ yếu lợi dụng một số người thiếu hiểu biết, không nhận thức được sự khác biệt giữa tôn giáo chính thống và tổ chức “tà đạo” này. Các trường hợp bị lôi kéo thường ở giai đoạn ban đầu, chưa bị ép buộc đóng tiền hay hiến dâng tài sản.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia, chia sẻ, bình luận các nội dung liên quan đến “tà đạo”; chủ động phát hiện, thông tin cho cơ quan chức năng về những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, mê tín dị đoan để kịp thời xử lý. Đây là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ phong tục, tập quán tốt đẹp, giữ gìn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trong sáng, lành mạnh của Nhân dân.

Nguồn: ĐTHĐT.
